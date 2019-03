Roulé Mon Z'Avirons, association de sensibilisation à l'environnement aux Avrions, a été invitée à participer au Tomow'Run Land à Saint-Paul, dimanche 17 mars 2019. Au programme : des animations musicales, des opérations de sensibilisation sur la protection de la planète, des présentations d'alternatives plus respectueuses de l'environnement et surtout : un clean walk sur la plage de Saint-Paul ! 53 kilos de déchets ménagers et 1250 mégots ont été ramassés (photo d'illustration)

Le 15 février dernier, une internaute a publié une image accablante de la plage de Saint-Paul après le marché forain. Son post est devenu viral : cette plage est sale, tout le monde est d’accord, les riverains, les basardiers, les citoyens… Il est urgent de faire quelque chose.

A l’initiative des étudiants de l’Ecole de Gestion et de Commerce de La Réunion, Roulé Mon Z’Avirons participe au Clean Walk, vaste opération de nettoyage, organisé dans le cadre du Tomow’Run Land. Résultats : 53 kilo de déchets ménagers ont été ramassés, 14 kg de recyclable, 103 kg de verre, 1250 mégots, une batterie et presque un mètre cube d’encombrant !

Durant cette après-midi, des ateliers de gestion de déchets, de sensibilisation sur la protection de la planète et des présentations d’alternatives plus respectueuses de l’environnement ont été mis en place. L’événement était rythmé par une animation musicale avec des artistes locaux. " C’est suite au World Clean Up Day de septembre 2018 que notre association a été contactée par les étudiants. Le travail effectué par l’association les a marqué et ils ont voulu contribuer à leur manière au changement de mentalité sur la gestion des déchets et plus particulièrement les déchets sauvages ", explique Guillaume Robert, Président de l’association.

Bien entendu, les membres de Roulé Mon Z'Avirons participants à cette journée sont vraiment fiers d'avoir contribué et remercient chaleureusement les élèves de l'EGC pour cette initiative et pour les avoir invités. Tous les participants à cette journée ont le même objectif : sensibiliser au maximum les personnes sur le tri et aussi à la réduction des déchets avec une approche ludique et pédagogique.

" C’est par l’éducation que les habitudes évoluent. La planète en a besoin. Notre association accompagne, par exemple, le collège Adrien Cadet dans la labellisation éco collège. Les collégiens évoluent et diffuse à la maison les bonnes pratiques ", continue le jeune président.