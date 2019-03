Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Les championnats de France féminine jeunes se sont déroulés les 15 et 16 mars 2019 à Pouzin en Ardèche. La délégation réunionnaise représentée par 19 lutteuses (dont 5 clubs locaux) a démontré une fois de plus ses qualités au niveau national en décrochant 10 médailles dont 2 titres de championne de France pour Elise Poupet et Marine Lecour Grandmaison. Une distinction supplémentaire pour Marine qui obtient la coupe de la lutteuse la plus technique.

