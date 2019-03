Publié il y a 51 minutes / Actualisé le Vendredi 15 Mars à 18H44

La Journée internationale des forêts est une fête célébrée le 21 mars, créée sous l'égide de l'ONU en 2011. En France, elle est coordonnée par l'association Teragir et l'ONF. Entièrement gratuite, elle s'adresse à tous les publics et est destinée à mettre en valeur l'arbre, le bois, la forêt et sensibiliser le public à la gestion durable des forêts et à leur rôle dans le cadre de la transition écologique et énergétique. Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'ONF est partenaire direct de la Journée internationale des forêts.

