Voici les inforoutes pour la nuit du lundi 18 mars au mardi 19 mars 2019 et pour la journée du mardi 19 mars 2019

Chantiers de nuit

• RN1 La Grande Chaloupe/La Possession

Sur la RN1 Route du Littoral, pour permettre la suite des travaux de la Nouvelle Route du Littoral, la circulation se fera en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne entre la Grande Chaloupe et La Possession de 20h à 5h la nuit du lundi 18 mars sauf événements imprévus.

Secteur nord

• RN2 St Denis/Ste Suzanne

Sur la RN2 de St Denis à Ste Suzanne, travaux de nettoyage de fil d’eau entre l’auto pont du Chaudron et l’échangeur de la Marine les nuits du lundi 18 au vendredi 22 mars inclus. Voie de gauche ou voie de droite neutralisée suivant les besoins et l’avancement du chantier dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

Secteur est

• RN2 Ste Suzanne

Sur la RN2 à Ste Suzanne Grand Hazier/Franche Terre, travaux de pose d'interruption en terre-plein central les nuits du lundi 18 au jeudi 21 mars inclus. Voies de gauche neutralisées de 20h à 4h dans les deux sens.

• RD48 Route de Salazie

Sur la RD48 Route de Salazie à St André, du PR 9+800 au PR 10+650, travaux de renforcement de chaussée en enrobés les nuits du lundi 18 au mardi 26 mars inclus. Circulation alternée de 20h à 5h.

Secteur sud

• RN3 Le Tampon

Sur la RN3 au Tampon, dans le cadre des travaux de renforcement de chaussée, pour permettre la suite des travaux d’enrobés, la circulation sera interdite entre le pont de la ravine Blanche et le chemin Emile Lallemand dans le sens descendant de 20h à 5h les nuits du lundi 18 au mercredi 20 mars inclus. Une déviation sera mise en place par les voiries communales.

• RN3 Le Tampon/St Pierre

Sur la RN3 au Tampon et à St Pierre entre les Azalées et Ravine Blanche, travaux de balayage les nuits du lundi 18 au jeudi 21 mars inclus. Neutralisation de voie en fonction du chantier de 20h à 5.

• RN1 St Pierre

Sur la RN1 à St Pierre secteur Pierrefonds, travaux de modification de la signalisation de police et pose d’un radar pédagogique la nuit du lundi 18 mars. Neutralisation de la voie de droite ou de la BAU de 20h à 5h.

Secteur ouest

• RN1 St Paul

Sur la RN1 à St Paul au niveau de la Route Digue, travaux de pontage de fissures les nuits du lundi 18 au vendredi 22 mars inclus. Neutralisation de la voie de gauche dans les deux sens de 20h à 5h.

Chantiers de jour

Secteur est

• RN2 Ste Suzanne/Bras Panon

Sur la RN2 à Sainte- Suzanne et Bras Panon, travaux de fauchage entre l’échangeur Nord et l’échangeur de Paniandy jusqu’au vendredi 22 mars. BAU ou voie de droite neutralisée suivant les besoins et l’avancement du chantier dans un sens ou dans l’autre de 08h00 à 15h00

• RN3 Plaine des Palmistes

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes du 1er village au Piton Tec Tec, travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique jusqu'au 15 avril. Circulation alternée de 08h30 à 15h30.

Secteur sud

• RN3 St Pierre

Sur la RN3 à St Pierre au niveau de la voie cannière dans le sens St Pierre/Le Tampon, travaux de confection de murette d'épaulement jusqu’au vendredi 12 avril. Circulation alternée de 7h à 16h au droit du chantier.

• RN3 St Pierre

Sur la RN3 à St Pierre échangeur Banks au niveau de la bretelle de sortie vers Z.I Canabady, travaux de pose de gardes corps et ragréage sur l'ouvrage le mardi 19 mars. BAU neutralisée de 7h à 16h au droit du chantier.

• RD31 Route de Petite Ile

Sur la RD31 à Petite Ile/Route de la Petite Ile, travaux de renforcement HTA du mardi 19 mars au vendredi 17 mai. Circulation alternée de 8h à 15h30.

Secteur ouest

• RN1 St Leu

Sur la RN1 entre l'échangeur du Portail et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de nettoyage de corniche sur ouvrage d'art jusqu’au vendredi 22 mars. Neutralisation de la voie de droite de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud puis en sens inverse.