Voici les principaux résultats sportifs du week-end du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2019 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : C'est la reprise !

La 1ère journée du championnat R1 a eu lieu ce dimanche à 15h45. Le champion en titre a réussi sa rentrée avec une victoire logique sur la St Louisienne.

Marsouins – Jeanne d'Arc 1-1

St Pierroise – St Louisienne 1-0

St Pauloise – Excelsior 1-0

Trois Bassins – St Denis 1-2

SDEFA – Tamponnaise 2-6

St Louis – Capricorne 0-3

Ste Suzanne – Ste Marie 1-2

Basket-ball: Play off

La 1ère journée des play off masculins a eu ce samedi avec les 4 équipes qualifiées.

St Paul – Tampon 68-59

COM – BCD 89-82

Cyclisme: Grand Prix " Serge Autale "

La ville de Bras Panon accueillait ce dimanche le grand prix cycliste Serge Autale sur un circuit de 3km dans les rues de la ville. Arthur Vatel (CCSL) s'est imposé en costaud, bouclant les 105km en 2h42 devant Emmanuel Chamand (VCSD) et Aurélien Payet (CCB).

BMX : 2ème manche de phase finale

La seconde manche de la phase finale de la coupe régionale de BMX a eu lieu ce dimanche sur la piste de Cambaie à St Paul, organisée par le BCO. Les vainqueurs par catégories sont :

Mattéo Lorion (CBT, poussin)

Noah Margueritte (VCT, pupille)

Rapahel Montusclat (BCO, benjamin)

Adrien Richard (BCO, minime)

Gauthier Laude (CSSD, cadet)

Stéphane Dijoux (CBT, junior)

Yoann Ablancourt (CSSD, 19+)

Lucas Bègue (CSSD, cruiser 34-)

Yann Nirlo (CSSD, cruiser 35+)

Course à pied: La nocturne de St Jo

Le COSSJ organisait un 10km nocturne ce samedi à St Joseph. Le départ était donné à 20h00 devant la mairie, où était également jugée l'arrivée après une boucle de 10 km traversant la ville d'Est en Ouest via le centre ville, le quartier des Goyaves, le Butor, La Cayenne, Lenepveu. 626 coureurs étaient présents. Géraldo Trulès s'est imposé en 33'37 devant Guillaume Cheong Yuen Zing en 34'14 et Jean Eddy Lauret en 34'28. Côté féminin, Emma Métro a écrasé la concurrence en 38'47, loin devant Eugénie Mareux en 42'06 et Vanessa Boolaky en 44'34.

Course à pied : 10km de l'ADH

L'ADH organisait ses 10km ce dimanche dans les hauts de St Leu entre le stade municipal du Plate et le gymnase de la Chaloupe via la route Hubert Delisle. Moins de 12 heures après sa victoire à St Joseph, Géraldo Trulès a remis ça dimanche matin, cette fois-ci à domicile, en s'imposant en 33'35 devant Ronan Barlieu 34'43 et Jean Patrice Payet 34'44. Côté féminin, Marie Quillévéré s'impose en 41'09 devant Carmel Trebel en 42'53 et Laurence Bègue en 43'26.

Trail : Caldeira Trail

Réunion Demain organisait la 8ème édition du Caldeira Trail ce samedi avec deux formats proposés : l’Ultra Caldeira Trail de 84 km et 3600 mètres de dénivelé positif entre Sainte-Rose et Bourg Murat, et le Trail des Bruleries de la Fournaise de 48 km et 3000 mètres de dénivelé positif qui suit le même tracé mais démarre à Saint-Philippe.

Sur les 84km, Aurélien Escolano l'emporte en 10h06 devant Didier Telmar en 10h23 et Johny Olivar en 10h36. Côté féminin, Elisabeth Lemarchand s'impose en 14h05, devant Nadine Leveneur en 14h33 et Sabrina Hoarau en 15h49. 185 coureurs ont rallié l'arrivée.

Sur les 48km, Fred Morin et Aurélien Jacoutot ont partagé les lauriers en 5h14 devant Nicolas Rivière en 5h23. Côté féminin, Cécile Ciman s'impose en 6h43 devant Elina Entraygue 6h51 et Sophie Martin 6h55. 395 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée.

Beach tennis : Open international des Brisants

La plage des Brisants de St Gilles accueillait ce week end un grand tournoi de beach tennis (ITF) doté de 15000$, avec quelques uns des meilleurs joueurs mondiaux. Les principaux résultats :

- finale simples dames : Vadel bat Lopez 5-3 4-0

- finale simples messieurs : Guegano bat Ramos-Viera 4-0 5-4

- finale mixte : Cimatti/Giovannini battent Nobile/Ramos-Viera 4-2 4-2

- demi-finales doubles dames : Cimatti/Gaspari battent Cortez/Vita 6-3 6-3 et Daina/Nobile battent Churakova/Glimakova 2-6 6-4 7-5

- demi-finales doubles messieurs : Burmakin/Ramos-Viera battent Beccaccioli/Benussi 7-5 6-0 et Cappelletti/Giovannini battent Alessi/Cramarossa 6-3 6-3

- finale dames : Cimatti/Gaspari battent Daina/Nobile 6-3 7-6(4)

- finale messieurs : Burmakin/Ramos-Viera battent Cappelletti/Giovannini 6-1 6-2

Karaté : Championnat de la Réunion combats

Le Championnat de la Réunion Combats pour les catégories Poussins, Benjamins, Cadets, Seniors et Vétérans s’est déroulé ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri. Nous avons désormais nos champions et qualifiés pour les épreuves nationales :

Poussine -30 Kg§ Féminin Kumité: Shandrany Sole Karate Club De L'est

Poussine -35 Kg§ Féminin Kumité: Ajaguin Sol Noemie Karate Club Portois

Benjamine -30 Kg§ Féminin Kumité: Narayanassamy Laetitia Foyer De Joinvill

Benjamine -35 Kg§ Féminin Kumité: Libel Celia Sans Souci Karate Do

Benjamine -40 Kg§ Féminin Kumité: Javegny Lalita Trois Bassins Karate Club

Benjamine -45 Kg§ Féminin Kumité: Vidot Manon Karate Club De Ste Rose

Benjamine -50 Kg§ Féminin Kumité: Javegny Amaria Trois Bassins Karate Club

Benjamine +50 Kg§ Féminin Kumité: Tacite Cecile Club Shotokan De Tan Rouge

Cadette -47 Kg§ Féminin Kumité: Isana Maelys Foyer Des Jeunes De Joinville

Cadette -54 Kg§ Féminin Kumité: Mourouvin Asmina Emeline Sans Souci Karate

Cadette +54 Kg§ Féminin Kumité: Grondin Stecy Run Kyokushin Honbu

Senior -68 Kg§ Féminin Kumité: Belair Marie Line Run Kyokushin Honbu

Senior +68 Kg§ Féminin Kumité: Payet Flora Karate Club De Ste Rose

Vétérans 1 Open Féminin Kumité: Daniel Luquin Peggy Run Kyokushin Honbu

Vétérans 2 Féminin Kumité: Gossard Margareth Club Karate De St Andre

Poussin -20 Kg§ Masculin Kumité: Naranin Karane Karate Club De L'est

Poussin -25 Kg§ Masculin Kumité : Anquibou Evan L.A. Karate Club

Poussin -30 Kg§ Masculin Kumité: Gisquet Clarel Karate Club De L'est

Poussin -35 Kg§ Masculin Kumité: Robert Kayrom Karate Club De L'est

Poussin -45 Kg§ Masculin Kumité: Rindiou Somasekaran Dojo Club Isis

Benjamin -30 Kg§ Masculin Kumité: Boyer Mathis Do Plaine Des Palmistes

Benjamin -35 Kg§ Masculin Kumité: Houssein Nassem Karate Club Portois

Benjamin -40 Kg§ Masculin Kumité : Techer Mathis Run Kyokushin Honbu

Benjamin -45 Kg§ Masculin Kumité: Labasthe Tahiry Okinawa Karate Association

Benjamin -50 Kg§ Masculin Kumité : Lallemand Steven L.A. Karate Club

Benjamin -55 Kg§ Masculin Kumité : Laurestant Damienkarate Club De L'est

Benjamin +55 Kg§ Masculin Kumité : Robert Jayson Karate Club De L'est

Cadet -52 Kg§ Masculin Kumité: Bacari Lucas Karate Club De L'est

Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité: Rossignol Nabil Karate Club Sainte Suzanne

Cadet -63 Kg§ Masculin Kumité: Fanguimache Mathias Ctre Etude Karate Saline

Cadet -70 Kg§ Masculin Kumité : Reboul Thierry Karate Club De Ste Rose

Cadet +70 Kg§ Masculin Kumité : Augustine Samuel Sans Souci Karate Do

Senior -67 Kg§ Masculin Kumité: Grondin Jean Rodrigue L.A. Karate Club

Senior -75 Kg§ Masculin Kumité : Nallatanga Nicolas Karate Club Ste Suzanne

Senior +84 Kg§ Masculin Kumité: Moutiapoulle Loic Ctre Etude Karate Saline

Vétérans Open Masculin Kumité : Aquino Lionel L_A_ Karate Club

Vétérans 2 Masculin Kumité : Vingadassalom Jannick Sans Souci Karate Do

Vétérans 3 Masculin Kumité: Cuzin Pascal Karate Club Leo

Athlétisme: Compétition du CSSDA

Le CSSDA organisait une compétition d'épreuves combinées (heptathlon femmes et décathlon messieurs) ce week end sur le stade Marc Nasseau de Champ Fleuri, avec également des épreuves jeunes: le tétrathlon benjamins et le pentathlon minimes. Les meilleures performances du week end reviennent à:

Emma Mounier ACEN sur le tétra benjamines 122 pts

Maeva Bastien USPGA sur le penta minimes 3070 pts

Leanna Naboth USPGA sur l'hepta cadettes 2876 pts

Jade Correia Djelti ACEN sur l'hepta juniors 3633 pts

Joseph Belgrade USPGA sur le tétra benjamins 1831 pts

Jayan Thérinca ACEN sur le penta minimes 2883 pts

Paul Poncharville USPGA sur le déca cadets 6242 pts

Corentin Clain CSSDA sur le déca juniors 5669 pts

Arnaud Deurweilheur CAPP sur le déca espoirs 6254 pts

Surf: Cannelle Bulard cartonne

Le premier grand rendez-vous de la saison WQS a eu lieu la semaine dernière à Newcastle en Australie avec une épreuve dotée de 6000 points, pour les hommes et les femmes.

Côté masculin, les choses sont allées très vite avec l'élimination de Jorgann Couzinet au 4ème tour seulement. En revanche, Cannelle Bulard, de retour à la compétition depuis un an, a frappé un grand coup en se hissant en demi-finale face à l'Australienne Sally Fitzgibbons, pensionnaire du World Tour. Avec un 8 points scoré sur sa première vague, l'Australienne a rapidement calmé les ardeurs de la Réunionnaise... Qu'importe, Bulard se classe 3ème de l'épreuve, empoche 3550 points et pointe désormais en tête du classement WQS.

