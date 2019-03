Interventions dans les écoles, sensibilisations, adoptions en métropole...L'association ZOOM, créée en janvier 2019, veut aider la cause animale réunionnaise.

Dans un programme de lutte contre l’errance animale, une association s’est donnée pour mission depuis le 29 janvier 2019 de venir en aide aux animaux dits domestiques de La Réunion. Et ce n’est pas rien, quand on sait le nombre de chiens et de chats qui errent ou divaguent sur notre île.

Les objectifs de ZOOM sont nombreux : sauver des animaux en péril bien évidemment, mais aussi et surtout sensibiliser, prévenir la population par différents moyens d’action. De plus, des visites dans les écoles partenaires seront proposées afin d’échanger avec les enfants de différents niveaux scolaires afin d’apprendre, lors d’ateliers pédagogiques ludiques les bases comportementales à adopter avec un animal. " Nous avons eu notre première réunion avec le corps enseignant d’une école de l’ouest, un échange basé sur la présentation de notre mallette pédagogique créée en amont avec notre équipe. L’assemblée présente lors de cette réunion, composée de la direction et de plusieurs institutrices, a été très réceptive à notre projet " se réjouit Marie Perez, fondatrice de ZOOM.

" Tout ça rentre dans une volonté de sensibiliser les enfants, comme les adultes, à la cause animale " explique-t-elle ensuite, " il n’y aucune volonté de faire la morale, nous souhaitons juste guider les gens sur comment s’occuper au mieux d’un animal de compagnie ".

Graphiste de métier, Marie est accompagnée d’une auxiliaire vétérinaire et d’une aide-soignante pour l’aider dans cette démarche d’accompagnement. " Bien que je sois une fervente défenseuse de la cause animale, je ne suis pas une spécialiste bien que passionnée " développe-t-elle, " j’avais donc besoin d’être guidée dans ma démarche, et me suis servie de mes compétences professionnelles en graphisme et illustration pour créer des visuels attractifs qui pourraient parler aux enfants ".

L’association a beau être toute jeune, de nombreux projets sont déjà en cours. " À partir de la rentrée, nous pourrons démarrer nos ateliers prévus dans des écoles " explique Marie Perez, " et à partir de septembre, nous avons déjà une école maternelle qui a accepté d’intégrer à leur programme un atelier régulier et évolutif tenu par ZOOM, dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement déjà prévu dans le programme ".

Les ateliers se basent sur de nombreux jeux ludiques, afin de sensibiliser au mieux les enfants : " Il y aura des jeux de rôle costumés, où nous interprèterons le rôle d’animaux et de soignants pour apprendre les gestes à adopter, nous proposons également des affiches et des jeux illustrés ludiques pour capter leur attention " développe la fondatrice, " Grâce à ce premier vrai échange avec une école, nous avons pu faire le point avec l’équipe pédagogique afin d’adapter au mieux nos interventions ".

Créer un lien avec les particuliers

En appui à cette sensibilisation, ZOOM souhaite aider les associations locales et métropolitaines. " Nous voulons faciliter et appuyer l’adoption d’animaux réunionnais, de nombreuses adoptions sont aujourd’hui possibles en métropole en plus de celles sur l’île grâce à des volontaires qui acceptent, gràce à leur billet électronique, de participer au Co-avionnage de l’animal lors de leurs déplacements en métropole ". Tout est géré logistiquement par l’association qui a pris en charge l’animal. Des bénévoles sont présents au départ ainsi qu’à l’arrivée. L’association concernée se charge de l’accueil de l’animal par leur(s) bénévole(s) et/ou familles adoptantes dés votre atterrissage.

Enfin, l'association souhaite créer un accompagnement pour les particuliers. " Les gens ne savent pas forcément vers qui se tourner quand ils ont des questions, nous souhaitons donc pouvoir les accompagner dans leurs interrogations " explique-t-elle, " certaines personnes n’ont pas forcément accès aux informations nécessaires, nous souhaitons donc leur apporter ".

ZOOM sera en contact avec la plupart des organisations de l’île (TCO, Civis, Cinor…) et souhaite se rapprocher des mairies afin de créer des partenariats sur le long terme et étendre leur programme à de nouvelles écoles. Le tattoo shop Même pas mal à Saint-Pierre organisait une journée de soutien à l’association ce dimanche : la moitié des bénéfices sur les tatouages d’animaux ont été reversés à Zoom, pour les soutenir dans leurs actions.

AS/www.ipreunion.com