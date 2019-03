Pour ce troisième déplacement à La Réunion, Annick Giradin est accompagnée de Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé et d'Olivier Noblecourt, le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes.

À son arrivée dimanche 17 mars, Annick Girardin a fait un point d'étape sur l'avancement des mesures annoncées lors de sa visite en novembre dernier. La ministre a aussi rencontré les acteurs mobilisés dans la lutte contre la dengue et terminé sa journée au Port sur la présentation du dispositif "Territoire zéro chômeur".

Lundi 18 mars, la ministre a assisté à la présentation du bilan du CESER à l'université avant de rencontrer les maires des arrondissements du Nord et de l'Est pour finir sa journée par l'installation des 50 citoyens tirés au sort pour assister aux ateliers de l'Observatoire des pris, des marges et des revenus.

Le résumé des deux jours précédents de visite de la ministre des Outre-mer

