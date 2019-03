BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 19 mars 2019



Chère Madame la ministre : où est donc passée notre complicité d'antan ?

Rappelez-vous, lors de votre dernière visite, il y a eu un truc, non ? On n'était pas loin du flirt, vous ne cessiez de nous flatter "merci à la presse d'être là" "merci de relayer ces informations" "merci pour ce que vous faites". Vous nous connaissez, nous sommes sensibles à la cajolerie (enfin c'est ce que nous aimons faire croire, fourbes que nous sommes...) . Et puis nous vous suivions comme votre ombre dans tous vos déplacements, à un moment, on tisse des liens... Si nous n'étions pas toujours d'accord sur le fond, au moins sur la forme, rien à dire. Alors que beaucoup d'élus locaux se terraient au fond de leur incompétence, on vous a vue partir au front, entourée de centaines de Gilets jaunes à Gillot et ne rien lâcher. On avait des papillons dans le ventre et du "chabada - bada" dans la tête (bon, c'est vrai on exagère beaucoup). Mais ça, c'était avant. Vous êtes mainenant fâchée contre nous... (

Cyclone Idai: au Mozambique et au Zimbabwe le bilan pourrait dépasser le millier de morts

Le cyclone qui a balayé en fin de semaine dernière le Mozambique et le Zimbabwe, emportant sur son passage routes, ponts, hôpitaux et écoles, a fait au moins 182 morts mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts, a prévenu lundi le président mozambicain, Filipe Nuysi. Ce mardi la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien de la Croix rouge (Piroi) va envoyer au Mozambique 60 tonnes de matériel humanitaire

La santé mentale à La Réunion - des chiffres préoccupants

A l'occasion de la semaine d'information en santé mentale, l'Observatoire régional de la santé - Océan Indien a publié une étude sur la santé mentale à La Réunion. De nombreux éléments en ressortent : alcoolisme problématique, taux de suicide plus élevés qu'en métropole, prévalence des femmes chez les malades souffrant de dépression...

Quinzaine antiraciste et solidaire à Saint-Denis

Du 21 mars au 6 avril 2019, les associations de Saint-Denis invitent les habitants à abattre les murs de l'intolérance. Comme chaque année, le mois de mars est celui de la lutte contre la discrimination. L'actualité le montre : la montée du populisme en Europe et ailleurs dans le monde, les délits racistes de toute sorte, homophobes ou misogynes, sont des alertes quotidiennes sur la recrudescence de la haine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des nuages sur le sud-est, beau temps ailleurs

Matante Rosina pense que La Réunion va être coupée en deux ce mardi 19 mars 2019. Il y aura des nuages sur le sud-est et beau temps ailleurs. Notre gramoune dit aussi qu'il va faire très chaud. Et chez vous c'est comment ?