Rappelez-vous, lors de votre dernière visite, il y a eu un truc, non ? On n'était pas loin du flirt, vous ne cessiez de nous flatter "merci à la presse d'être là" "merci de relayer ces informations" "merci pour ce que vous faites". Vous nous connaissez, nous sommes sensibles à la cajolerie. Et puis nous vous suivions comme votre ombre dans tous vos déplacements, à un moment, on tisse des liens... Si nous n'étions pas toujours d'accord sur le fond, au moins sur la forme, rien à dire, on vous a vue partir au front, entourée d'une centaine de Gilets jaunes à Gillot et ne rien lâcher. On avait des papillons dans le ventre et du " chabada - bada " dans la tête. Mais ça, c'était avant. Vous êtes fâchée contre nous et avez mis fin à notre idylle... (rb/www.ipreunion.com)

La mise au point

Dimanche 17 mars, à peine arrivée sur l’île que vous donniez une conférence de presse pour faire le point sur l’avancée des mesures annoncées lors de votre dernier déplacement à La Réunion. À plusieurs reprises, vous avez envoyé des piques à la presse "j’ai quand même beaucoup lu dans la presse locale dernièrement et plus largement sur les réseaux sociaux, un certain nombre de critiques. Des choses qui ont été énoncées et qui sont totalement fausses, voire un certain nombre de mensonges. On disait même que j’avais menti." Vous avez parlé d’un manque de communication, de journalistes qui étaient sans doute pas assez informés…

Au delà des sentiments - nous vous le rappelons, nous sommes de petites choses fragiles et sensibles - nous ne pouvons laisser les choses se déliter ainsi entre nous et encore moins vous laissez nous pointer du doigt sans rien dire...

Parlons des faits

Plusieurs choses, madame la ministre, on est prêts à tout entendre mais "mensonges" quand même. D’accord, on a utilisé les termes "enfumage" "poudre de perlimpinpin" et "promesses non tenues" quelques fois mais finalement, est-ce qu’on avait tort ?

Parce que la réalité, c’est que vous nous aviez annoncé une date - le 1er janvier 2019 - et nous vous avons crue. Vous vous rappelez de cette phrase "ces mesures concrètes prendront effet au 1er janvier 2019 et bénéficieront aux Réunionnais et aux Réunionnaises" ? Alors nous, on a attendu impatiemment ce fameux 1er janvier 2019. Et on a été déçus et surpris de ne pas voir certaines mesures phares entrer en vigueur. Qu’aurait-il fallu faire ? Ne rien dire ? Ne pas informer la population ?

De plus, nous avons fait les choses dans l’ordre, nous avons pris contact avec votre ministère avant même la parution de l'article sur le minimum vieillesse, la réponse fut laconique "la plupart des mesures annoncées ont été prévues pour 2019 et s’étaleront sur l’année. L’allocation solidarité aux personnes âgées à La Réunion suivra le calendrier national. La ministre se rendra à La Réunion dès le mois de mars pour faire le point sur les mesures annoncées." Comme si de rien n’était, étrange. Changement de cap, sans commentaire alors que le compte n'y était pas. Le minimum vieillesse n'a pas atteint les 900 euros par mois au 1er janvier 2019 comme annoncé, c'est un fait.

Même scénario pour le reste à charge zéro. Un mail au ministère, qui, cette foi n'a pas pris le temps de faire plus long, on nous a directement renvoyé au site de la préfecture (fraîchement mis en ligne) qui reprenait vos engagements. Là encore, une différence entre les annonces et le concret.

Une erreur s'était glissée dans le discours

Quelques semaines plus tard, quelle ne fut pas notre surprise quand au cours d’une interview, vous avez fait votre mea culpa expliquant que le "à compter du 1er janvier" est devenu "dès le 1er janvier ", une erreur faite par un membre de votre cabinet avez vous ajouté. Et bien cette explication, nous la découvrions avec stupeurs, tremblemens et beaucoup de surprise ! Nous vous avions pourtant sollicitée deux fois, tendu la perche à deux reprises, contactée et recontactée...

Comme le dit l’adage, l’erreur est humaine, nous aurions compris mais vous avez persisté... et signé. Notre travail, nous l'avons fait en respectant l'éthique et la déontologie propres à notre métier. Nous nous sommes appuyés sur les faits et vous avons donné la parole alors c'est un peu fort de café de faire porter le chapeau en nous accusant d'être à l'origine de la vindicte populaire, non ?

Du coup, vu votre réaction dimanche dernier, cela remet tout en cause. N’avons-nous été qu’un outil dans votre stratégie de communication fin novembre dernier ?

La fin d'une belle histoire...

On vous a mis face à vos contradictions et cela ne vous a pas plu. Cela nous peine, madame la ministre, notre complicité d'antan nous manque. Vraiment. Et quelle image cela renvoie ? Que certains Gilets jaunes accusent les médias de détourner la vérité, de cacher des faits, de ne pas être impartiaux et de ne pas connaître leurs dossiers c’est une chose mais quand la classe politique s’y met, on fait quoi ?

Madame la ministre, nous ne remettons pas en cause votre bonne foi, votre détermination et votre opiniâtreté à gérer la crise économique, sociale et politique qui frappe notre île depuis plusieurs décennies et s'est extériorisée à travers le mouvement des Gilets jaunes. Non, nous n'en doutons pas. Mais il y a eu une erreur, une erreur de taille qui a fait toute la différence. La confiance entre les Réunionnais et vous est rompue et nous n'y sommes pour rien. Passer cette erreur sous silence aurait été une faute grave de notre part. Nous reprocher d'avoir bien fait notre travail et nous jeter en patûre est trop facile...

