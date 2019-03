Dans un courrier du 18 mars 2019 adressé à Annick Girardin, ministre des Outre-Mer, et transmis également à M. le Préfet de La Réunion, la délégation du Conseil représentatif des Français d'outre-mer Réunion sensibilisée par la situation des étudiants logés au CROUS de La Réunion pour la prochaine rentrée universitaire demande son intervention. En voici le contenu.

La direction du CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) envisagerait une révision du loyer de ses résidences, sans réelle concertation avec les représentants étudiants pourtant nouvellement élus. Le CREFOM (Conseil représentatif des Français d'Outre-mer) Réunion précise : " S’il ne nous appartient pas de porter un jugement sur les méthodes de management de la direction et sur les relations instaurées au sein de l’institution, nous ne pouvons que déplorer cette confrontation qui aura des conséquences graves dans les relations étudiants-direction… " Le conseil d’administration qui devait d’ailleurs se tenir ce lundi n’a pu avoir lieu et a été reporté à une date ultérieure.

Les étudiants logés au CROUS sont à plus de 80% des boursiers dont une très grande part se trouve au 6e et 7e échelon, ce qui correspond au RBG (revenu brut global) le plus faible. A titre d’exemple, le revenu de la famille d’un étudiant bénéficiant d’une bourse nationale au 7e échelon doit avoir un RBG inférieur à 250 € annuels s’il a zéro point de charge et 1000 € annuels avec 3 points de charge, comme le stipule l’arrêté du 19 juillet 2018 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2018-2019.

Pour des logements apparemment comparables en terme de surface et de confort, des tarifs différenciés seront appliqués à Saint-Pierre, au Tampon et à Saint-Denis si le conseil d’administration vote cette révision.

Le CREFOM affirme " la bourse nationale reste la principale ressource des étudiants du CROUS, et cette bourse, elle, n’évolue pas en fonction de la localisation du logement mais en fonction du plafond de ressources des familles. Dans un souci d’équité et d’égalité, il serait opportun que le CROUS de La Réunion applique des tarifs harmonisés en concertation avec les représentants étudiants en jouant pleinement son rôle social, compte tenu de la précarité dans laquelle se trouve la plupart des familles concernées "

Et de demander : " Compte tenu du contexte social tendu de notre territoire, des discussions sur la vie chère, l’une des principales préoccupations des familles réunionnaises, et de votre présence dans notre département, le CREFOM Réunion vous prie d’intervenir auprès de Monsieur le Recteur de La Réunion, Président du conseil d’administration du CROUS, pour que le dialogue s’instaure avec les représentants des étudiants et pour qu’une solution tarifaire soit trouvée. "

Le CROUS doit en effet continuer à jouer son rôle d’ascenseur social pour les familles les plus défavorisées et votre intervention en ce sens est très attendue.

Richel Sacri, Délégué régional CREFOM Réunion