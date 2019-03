Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Depuis la survenue des premiers cas fin novembre 2018, 60 foyers animaux ont été identifiés et 101 cas humains ont été signalés dans le centre et le nord-ouest de l'île aux parfums. Depuis le 25 février, le virus qui ne cessait de se propager a ralenti sa course, cependant, huit nouveaux foyers d'animaux malades ont été identifiés cette semaine. Le bulletin complet de l'Agence régionale de santé ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

