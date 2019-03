L'académie de La Réunion met en place à compter du 25 mars 2019 des petits déjeuners dans 46 écoles retenues comme prioritaires. En tout, 4 communes de l'île sont concernées (Le Port, Saint-André, Saint-Denis et Saint-Louis). Il s'agit de l'application d'une des mesures contre la pauvreté, inscrites dans la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, présentée le 13 septembre 2018 par le Président de la République.

L’académie se fixe comme objectif de réduire les inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable pour une concentration et une

disponibilité aux apprentissages, tout en développant des actions éducatives autour du petit-déjeuner. Dans les 46 écoles retenues, la distribution d’un petit déjeuner s’inscrira dans un projet d’éducation à l’alimentation.

Un fonds de 264 000 euros est alloué par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse à la mise en place de cette action. La distribution des petits déjeuners se fera de manière collective, et de préférence à la cantine. Le rythme et le format de distribution seront variables, selon les choix des écoles : quotidien ou une fois par semaine. Le petit-déjeuner sera ou bien organisé à l’école ou bien distribué sous forme de panier à retirer dans un lieu dédié pour prendre le petit-déjeuner en famille avant d’aller à l’école.

Le déploiement de l’opération s’appuyera d’abord sur des actions existantes en mobilisant les équipes de circonscription et en laissant une grande latitude pour une organisation la plus adaptée aux besoins des élèves.

La liste des écoles retenues

Le Port : 28 écoles

École maternelle Ariste Bolon

École maternelle Benjamin Hoareau

École élémentaire Camille Macarty

École élémentaire Charles Vendomèle

École élémentaire Eugène Dayot

École élémentaire Francis Rivière

École élémentaire Francoise Dolto

École maternelle Georges Thiebaut

École maternelle Gervais Barret

École maternelle Laurent Verges

École élémentaire Leonide Letoullec

École élémentaire Paule Legros

École élémentaire Raoul Fruteau

École élémentaire Raymond Mondon A

École maternelle André Hoarau

École élémentaire Ariste Bolon

École élémentaire Benjamin Hoareau

École maternelle Delpha Appolina

École maternelle Eugène Dayot

École élémentaire Georges Thiebaut

École élémentaire Gervais Barret

École maternelle Henri Wallon

École maternelle Imelda Grondin

École élémentaire Laurent Verges

École maternelle Pauline Kergomard

École élémentaire Raoul Fruteau

École maternelle René Michel

École maternelle Yvonna Bigot

Saint-André : 2 écoles

École maternelle Émile Thomas

École maternelle Saint-Clair Agénor

Saint-Denis : 12 écoles

École élémentaire Les Lilas

École élémentaire Champ Fleuri

Groupe Scolaire Baies Roses

École maternelle Les Bringelliers

École maternelle Les Jacarandas

École maternelle Claude Debussy

École élémentaire Les Bringelliers

École Champ Fleuri

École élémentaire Les Camélias

École maternelle La Providence

École élémentaire La Chaumière

École élémentaire Candide Azéma B

Saint-Louis : 4 écoles

École élémentaire Sarda Garriga

École maternelle Roland Garros

École élémentaire Raphaël Barquisseau

École maternelle Edmond Albius

