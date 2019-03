Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 58 minutes

Ils étaient une centaine de manifestants - syndicalistes et gilets jaunes - à attendre la ministre devant la sous-préfecture de Saint-Pierre ce mardi 19 mars pour l'interpeller sur la politique sociale du gouvernement et dénoncer la vie chère. Une mobilisation en écho à l'appel national de l'intersyndicale de tous les corps de métiers. Annick Girardin avait rendez-vous avec les maires des arrondissements Ouest et Sud mais à son arrivée, toujours aussi consensuelle, elle est allée au contact avec ce comité d'accueil qui semblait assez énervé. Et ça n'a pas loupé, l'échange fut bref et intense, la ministre a été vivement interpellée. (photo de la manifestation de ce matin à Saint-Denis rb/www.ipreunion.com)

