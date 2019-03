BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 20 mars 2019



- Visite d'Annick Girardin: un simple mail aurait suffi

- Indignation après les attaques racistes de Brigitte Bardot contre les Réunionnais

- Bulletin scolaire d'Annick Girardin : peut (beaucoup) mieux faire

- Changement de cap dans la gestion des manifestations

- Les champions de pizza réunionnais partent défendre leur titre à Paris

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre nuages et éclaircies

Visite d'Annick Girardin: un simple mail aurait suffi

Madame la ministre, on peut se dire les choses, cette visite, elle servait à rien, non ? Trois jours en plus ! Vous êtes venue avec Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Francis Amand, le " monsieur concurrence " du gouvernement et Olivier Noblecourt, le " monsieur pauvreté ". À cela s'ajoute les membres de vos cabinets respectifs, ça en fait du monde pour un point d'étape sur les mesures annoncées il y a trois mois ! Et le comble, c'est que ce point d'étape vous l'avez fait en une matinée, à la conférence de presse le dimanche 17 mars, dès votre arrivée. C'est quand même une belle débauche de moyens pour zéro nouvelle (vraie) annonce. Et surtout, un chouette voyage dans les îles entre copains organisé au frais de la princesse. Enfin de la princesse... plutôt aux frais du contribuable. Honnêtement, est-ce qu'un mail n'aurait pas suffi ?

Indignation après les attaques racistes de Brigitte Bardot contre les Réunionnais

Dans un courrier adressé au préfet de La Réunion et censé défendre la cause animale, l'ex actrice Brigitte Bardot s'en prend violemment aux Réunionnais les qualifiant d'"autochtones qui ont gardé leurs gênes de sauvages" et des "réminiscences de cannibalisme". Ces propos ouvertement racistes ont déclenché une grande indignation. La ministre des outre-mer et SOS Racisme ont annoncé que des plaintes seraient portée contre l'ancienne actrice proche des idées d'extrême droite.

L'Etat va récupérer la gestion et le financement du RSA

En visite à La Réunion depuis ce dimanche 17 mars 2019, Annick Girardin, ministre des outre-mer a annoncé mardi après-midi que l'Etat reprendrait à sa charge la gestion du Revenu de solidarité active (RSA). Cette annonce, la seule faite au cours de ce séjour officiel, satisfait une demande majeure Cyrille Melchior, président du conseil départemental. En effet, tous les ans, le Département était contraint de financer à hauteur de 200 millions d'euros cette aide relevant uniquement de la compétence de l'Etat

Bulletin scolaire d'Annick Girardin : peut (beaucoup) mieux faire

Annick Girardin revient à La Réunion pour faire le bilan des mesures annoncées fin novembre 2018. " Ces mesures concrètes prendront effet au 1er janvier 2019 ", avait-elle annoncé. Qu'en est-il réellement ? Une dizaine d'annonces seulement ont été appliquées, deux autres sont en cours, et certaines mesures phares par contre ne sont toujours pas entrées en vigueur. On fait le bilan à notre tour, et on corrige la copie de la ministre des Outre-mer. Un devoir noté sur 26. Et la ministre a encore des efforts à faire.

Les champions de pizza réunionnais partent défendre leur titre à Paris

L'équipe réunionnaise de pizzaïolos au palmarès de victoires impressionnant va défendre ses couleurs au championnat de France de Pizza à Paris le 1er et le 2 avril 2019. Grâce au savoir-faire et aux produits d'exceptions de notre île, les pizzas qu'ils vont présenter seront uniques. La websérie #RUNAPARIS va permettre de suivre cette équipe surentraînée tout au long de cette aventure.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Entre nuages et éclaircies

Matante a regardé tout au fond de sa tasse à café et elle a tout vu : il y aura des nuages entre dans l'est et le sud alors que le ciel sera bien dégagé ailleurs. Un vent soufflant à 40 à 50 km/h sera aussi présent. Et chez vous c'est comment ?