Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 39 minutes

Dans un courrier adressé au préfet de La Réunion et censé défendre la cause animale, l'ex actrice Brigitte Bardot s'en prend violemment aux Réunionnais les qualifiant d'"autochtones qui ont gardé leurs gênes de sauvages" et des "réminiscences de cannibalisme". Ces propos ouvertement racistes ont déclenché une grande indignation. La ministre des outre-mer et SOS Racisme ont annoncé que des plaintes seraient portée contre l'ancienne actrice proche des idées d'extrême droite.

