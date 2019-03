Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Sur la RN3 à Saint-Pierre, les travaux de signalisation horizontale sont terminés. Les fermetures dans le sens montant entre l'échangeur Banks et celui de Bassin Plat prévues les nuits jusqu'au jeudi 21 mars ne sont donc plus nécessaires, annonce la Direction de l'Exploitation et de l'Entretien de la Route - C.R.G.T. (Photo illustration rb/www.ipreunion.com)

