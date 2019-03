Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 13 heures

Matante a regardé tout au fond de sa tasse à café et elle a tout vu : il y aura des nuages entre dans l'est et le sud alors que le ciel sera bien dégagé ailleurs. Un vent soufflant à 40 à 50 km/h sera aussi présent. Et chez vous c'est comment ?

