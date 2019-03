L'équipe départementale de La République En Marche ! Réunion et son référent territorial Farid Mangrolia, réunis lors de la rencontre conjointe de la Ministre des Outre-mer Madame Annick Girardin et de la Secrétaire d'Etat à la Santé Christelle Dubos sur Saint-Denis, ont clairement choisi une stratégie pour la structuration du mouvement sur l'île. Voici leur communiqué.

Cette stratégie de proximité apportée par les Comités Locaux devra être complétée par l’action au sein du Conseil Municipal pour une plus concrète application de la pensée et du travail de l’équipe départementale conjointement avec les groupes d’élus.

Nous avons l’honneur de vous annoncer les premiers membres de ce groupe La République En Marche ! À Saint-Paul : Laurence Lougnon, élue de l’opposition Claude Moutouallaguin-Allagapachetty, élu de la majorité Jean-Marie Lasson, élu de l’opposition L’ADN d’En Marche présent dans chacun des membres qui ont rejoint ou rejoindront ce groupe est la condition principale pour s’y inscrire.

A savoir travailler dans l’intérêt de la population au delà des partis politiques traditionnels et respecter les valeurs républicaines. Ce Groupe Politique au Conseil Municipal de Saint-Paul ne se situe ni dans le groupe majoritaire ni dans l’opposition. Ce nouveau groupe entend rassembler et être le plus large possible pour servir les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois.

Farid Mangrolia, Référent Territorial, La République En Marche