Madame la ministre, on peut se dire les choses, cette visite, elle servait à rien, non ? Trois jours en plus ! Vous êtes venue avec Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Francis Amand, le " monsieur concurrence " du gouvernement et Olivier Noblecourt, le " monsieur pauvreté ". À cela s'ajoute les membres de vos cabinets respectifs, ça en fait du monde pour un point d'étape sur les mesures annoncées il y a trois mois ! Et le comble, c'est que ce point d'étape vous l'avez fait en une matinée, à la conférence de presse le dimanche 17 mars, dès votre arrivée. C'est quand même une belle débauche de moyens pour zéro nouvelle (vraie) annonce. Et surtout, un chouette voyage dans les îles entre copains organisé au frais de la princesse. Enfin de la princesse... plutôt aux frais du contribuable. Honnêtement, est-ce qu'un mail n'aurait pas suffi ?

Madame la ministre, c’est toujours un plaisir de vous recevoir à La Réunion. Mais quand même, quand vous venez pour ne rien annoncer, est-ce que ça vaut vraiment le déplacement ? Même pour vous, ça doit être épuisant. Onze heures d’avion, trois heures de décalage horaire dans les dents, d’interminables réunions avec les élus et le pompon, c’est que vous vous êtes fait huée et insultée à Saint-Pierre et copieusement boycottée par les Gilets jaunes, ceux justement pour qui vous reveniez à l’origine. Alors heureuse ? Ça valait vraiment le coup ?

Au moins une promesse tenue

D’accord, vous aviez promis de revenir pour faire un point sur l’avancement des mesures annoncées, c’est vrai. Mais au final, si vous n’étiez pas venue, ça n’aurait été qu’une promesse non tenue de plus. Et est-ce que vous êtes à ça près en réalité ? Non, certainement pas, nous avons fait le bilan et le compte n’y est pas, loin de là.

Annick Girardin, Christelle Dubos, Francis Amand et Olivier Noblecourt se sont bien baladés

D’autant que vous êtes venue avec votre cour, ça non plus, ce n’est pas passé. Les Gilets jaunes ont vu rouge "tout ça avec notre argent" qu’ils disaient. Et oui, on ne va pas vous accabler car si vous n'avez rien annoncé de fou, Christelle Dubos, Francis Amand et Olivier Noblecourt ne se sont pas mouillés. Par contre, ils se sont bien baladés, surtout Christelle Dubos, elle a vu du pays ! Une belle brochette !

Du coup, il y a une question qui nous tourmente: c'était quoi le projet ? Une grosse opération de communication d'accord mais c'était sacrément "gros doigts" quand même. En espérant que vous ne pensiez pas que les Réunionnais allaient se laisser avoir, ce serait fort méprisant. Et vous n'êtes pas méprisante, n'est-ce pas madame la ministre ?

Moins sympa, la ministre

Pas méprisante mais on a quand a vu un gros changement d'humeur, on vous a sentie beaucoup moins avenante qu’à l’accoutumée. Car oui, c’est la troisième fois que vous foulez le sol réunionnais, on a l’impression de vous connaître maintenant. Et cette fois, vous sembliez particulièrement agacée.

Lors de votre déplacement précédent - clairement une opération de communication pour calmer la fièvre jaune qui s’était emparée de l’île - vous aviez quitté La Réunion sur un bilan plus que positif, vous étiez presque devenue une rock star. Et vous n’aviez pas démérité, écoutant inlassablement des heures durant les mêmes revendications, allant au contact, discutant, blaguant, souriant, c’était pas mal de boulot, le service après-vente de l’exécutif contre lequel les Gilets jaunes rageait depuis déjà dix jours était assuré d'une main de maître.

Le désamour

Vous aviez donc quitté La Réunion dans un état de grâce total. On n’en était pas au tee-shirt " I love Annick Girardin " mais pas loin quand même… Puis la fin de la lune de miel est arrivée à la sombre date du 1er janvier 2019, date à laquelle les mesures annoncées devaient entrer en vigueur. Ce ne fut pas le cas pour la majorité d’entre elles. Colère noire des Réunionnais, le divorce a été consommé à ce moment là.

D'ailleurs vous n'en démordez pas, quelques heures avant votre départ pour la métropole ce mardi 19 mars, vous rappelez cet épisode en ces termes "petite confusion sans doute grosse manipulation"... des médias, c'est ce que vouliez dire, n'est-ce pas ? Car vous avez clairement accusé la presse locale d'avoir fait de la désinformation. Madame la ministre, ne soyez pas conspirationniste, il y a juste eu une grosse, très grosse erreur de votre part, la reconnaître vous permettrez peut-être de revenir dans les bonnes grâces des Réunionnais...

Il y a eu une annonce, floue mais une annonce quand même

Finalement, madame la ministre, on est injuste. Il y a eu une annonce et elle était tonitruante. Celle sur la recentralisation du RSA, une petite phrase perdue dans votre discours de clôture de la conférence sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté "comme le gouvernement l'a fait en Guyane et à Mayotte nous avons accepté de récupérer la gestion du RSA, ce qui permettra au Département d'être pleinement armé pour gérer son action sociale." Elle vaut son pesant d’or cette annonce mais pour le moment, on est dans le flou, aucune date précise, une loi qui devrait être votée courant 2019…

On l’a bien compris, madame la ministre, vous n’osez plus vous mouiller surtout quand il est question de date… Mais permettez-nous de douter, malgré votre bonne foi, on le sait, tout ne repose pas sur vos épaules. Rien n’est fait alors on va ronger notre frein encore quelques mois…

Quand on fait les comptes, trois jours de visite pour une ébauche d’annonce, pas très rentable, non ? Madame la ministre, un simple mail n'aurait-il pas fait l'affaire ?

fh/www.ipreunion.com