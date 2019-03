Chaque année, le ministère de l'éducation nationale publie les indicateurs de performance des lycées. Pas un classement mais cette combinaison d'indicateurs permet de connaître la valeur ajoutée des établissements. Et La Réunion est sans doute le département ultramarin recensant le plus de lycées très performants.

Un calcul basé sur trois indicateurs

Pour réussir ce savant calcul, la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance prend en compte trois indicateurs: le taux de réussite au baccalauréat, le taux d’accès à l’examen et le taux de mentions. Combinés, ces chiffres permettent de calculer la valeur ajoutée des lycées. Le ministère donne un taux attendu, chaque point au dessus est un point de valeur ajoutée.

89 lycées généraux et technologiques ultramarins, 13 entrent dans la catégorie " très performants " dont cinq à La Réunion

Jean Hinglo (le Port), le Verger (Sainte-Marie), Leconte de Lisle (Saint-Denis), Amiral Pierre Bouvet (Saint-Benoît) et Vincendo (Saint-Joseph). Le recteur d’académie Vêlayoudom Marimoutou insiste sur les zones géographiques où sont situés certains de ces établissements et l’importance de ces résultats qui permettent de ne plus stigmatiser certains lycées, regardez :

#LaReunion meilleure élève ultramarine sur la performance de ses lycées et ce n’est pas une question de contexte socio-économique, les explications de Vêlayoudom Marimoutou pic.twitter.com/ZdTzo1JmDt — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 20 mars 2019

D’autres lycées généraux et technologiques ont des résultats très positifs : Bellepierre (Saint-Denis), Louis Payen (Saint-Paul) et Trois Bassins enregistrent une nette progression de leur valeur ajoutée donc de leurs performances.

Parmi les 32 lycées généraux et technologiques de La Réunion, cinq sont "rès performants" et trois sont "performants". Ce qui est nettement au dessus de la moyenne nationale.

Restent les lycées professionnels, là encore, La Réunion recense un nombre important d'établissements "très performants". Près de la moitié des lycées d'enseignement professionnel classés "très performants" ultramarins se trouve sur notre île.

Ils sont six: Roches Maigres (Saint-Louis), la Salle Saint-Charles (Saint-Pierre), Paul Langevin (Saint-Philippe), Jean Perrin (Saint-André) et le lycée de l'Horizon (Saint-Denis).

Mention spéciale pour le lycée de Trois-Bassin catégorisé lycée "très performant et régulier".

Trois autres lycées d'enseignement professionnel sont classés "en progression sur trois ans" : Isnelle Amelin (Sainte-Marie), Julien de Rontaunay (Saint-Denis) et Victor Schoelcher (Saint-Louis)

