Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Annick Girardin revient à La Réunion pour faire le bilan des mesures annoncées fin novembre 2018. " Ces mesures concrètes prendront effet au 1er janvier 2019 ", avait-elle annoncé. Qu'en est-il réellement ? Une dizaine d'annonces seulement ont été appliquées, deux autres sont en cours, et certaines mesures phares par contre ne sont toujours pas entrées en vigueur. On fait le bilan à notre tour, et on corrige la copie de la ministre des Outre-mer. Un devoir noté sur 26. Et la ministre a encore des efforts à faire.

Annick Girardin revient à La Réunion pour faire le bilan des mesures annoncées fin novembre 2018. " Ces mesures concrètes prendront effet au 1er janvier 2019 ", avait-elle annoncé. Qu'en est-il réellement ? Une dizaine d'annonces seulement ont été appliquées, deux autres sont en cours, et certaines mesures phares par contre ne sont toujours pas entrées en vigueur. On fait le bilan à notre tour, et on corrige la copie de la ministre des Outre-mer. Un devoir noté sur 26. Et la ministre a encore des efforts à faire.