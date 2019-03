Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

No stress... Savannah n'embête que les poisson et les zourites. Elles est loin, très loin de La Réunion, à près de 3.080 kilomètres à l'est. Cette tempête tropicale se déplace à 11 km/h vers l'ouest. Elle ne devrait pas inquiéter Rodrigues non plus...

