A l'occasion de la soirée de clôture de La FETE DU COURT, Cinékour a proposé au public de découvrir une sélection de 3 courts " inspirants " et ainsi célébrer des talents du cinéma, des talents qui voyagent pour raconter et montrer leur travail, et insuffler ainsi l'énergie d'un nouveau cinéma français.

Du 13 au 19 mars, l’association CINEKOUR, dirigée par la réalisatrice Elsa Dahmani a fait vivre la Fête du court sur toute l’île de La Réunion. Un catalogue de 180 films, des ateliers entre effets spéciaux, doublage sonore et parcours tournage ainsi que des cartes blanches confiées à ceux qui font vivre le court toute l’année ont fait vibrer petits et grands à La Cité des Arts et dans les 17 villes partenaires. La semaine s'est clôturée la remise de trois prix.

> Master of the classe de Carine May et Hakim Zouhani , produit par Kazak Productions



Berry est professeur des écoles dans un quartier populaire. Toujours vacataire, il souhaite être titularisé pour de bon. Cette journée va être décisive : il va se faire inspecter pour la première fois.



> Derrière le Nuage de Baer Xiao produit par Nouvelle Toile



À la suite du vol de son portable, Xinquan, jeune étudiant chinois, reçoit régulièrement sur son compte iCloud des photos et des vidéos du voleur. Il s’intéresse alors de plus en plus à la vie de cet homme.



> Bye Bye les Puceaux de Pierre Boulanger produit par Instant Ray Films



C'est décidé : sans se connaître plus que ça, leur première fois, ils la feront ensemble. Entretemps, Inès reçoit un appel de sa mère qui, retenue au travail, lui demande de s’occuper de Moussa et Bala, les enfants de la voisine. Inès accepte d’aller au baby-sitting où elle invite Abdel pour aller au bout de leur idée. Leurs amis respectifs ainsi que les deux petits ne leur laissent aucun répit et repoussent sans cesse le moment tant attendu. Ils vont alors apprendre à se découvrir autrement.



3 prix ont été décernés :



> PRIX DU PUBLIC décerné à Bye Bye les Puceaux

> PRIX DES LYCEENS (en partenariat avec le Lycée Jean Hinglo du Port) décerné à Bye Bye les Puceaux

> PRIX TALENTS LA KOUR 2019 décerné par les 10 Talents de la promotion TALENTS LA KOUR 2019 décerné à Master of the classe

En deuxième partie de soirée, le public a pu découvrir en avant première les courts des deux Talents La Kour 2017 :



> Manon Amacouty " La Petite Sirène " produit par DACP

> Vincent Fontano " Blaké " produit par We Film

Cinékour vous donne rendez-vous en 2020 pour la troisième édition de LA FETE DU COURT METRAGE à La Réunion.