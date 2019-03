L'équipe réunionnaise de pizzaïolos au palmarès de victoires impressionnant va défendre ses couleurs au championnat de France de Pizza à Paris le 1er et le 2 avril 2019. Grâce au savoir-faire et aux produits d'exceptions de notre île, les pizzas qu'ils vont présenter seront uniques. La websérie #RUNAPARIS va permettre de suivre cette équipe surentraînée tout au long de cette aventure.

L'équipe réunionnaise de champions de pizza est sur le départ pour Paris afin de remettre en jeu ses titres. On imagine le stress et la pression que ces femmes et ces hommes vont surmonter pendant la compétition afin d’impressionner des juges intransigeants. Sont-ils assez bien préparés ? Leurs recettes sont-elles à la hauteur des grands ? Sont-ils parvenus à écarter tout incident de parcours ? Toute l'équipe invite les réunionnais à suivre cette aventure en regardant la web-série #RUNAPARIS.

Grâce à la web-série, diffusée à partir du 20 mars, les amateurs de pizza vont pouvoir accompagner les meilleurs pizzaïolos de La Réunion et du monde tout au long de la compétition au Palais des Congrès, à Paris. Pendant quelques jours, la pression sera à son comble. Des entraînements et préparatifs ici, à La Réunion, jusqu’à la remise des prix à Paris, une logistique dédiée va permettre d’être au plus près des pizzaïolos et de les encourager sur les réseaux sociaux.

Le coach, Alessandro Lampis, champion de France en 2018 et Vice-champion du monde " pizza a due " à Parmes en 2018, raconte : " nous avons eu plusieurs séances d’essai sur les différentes techniques, car tout n’est pas forcément cuit au four. Nous cherchons, nous essayons. Nous partons des produits et nous tentons de faire exprimer au mieux la matière première ". Les produits réunionnais sont forcément mis en valeur avec notamment l’utilisation de légine et de langouste australe !

Les premiers épisodes seront tournés pendant les séances d’entraînement, puis au fil des jours, les champions vont mesurer leurs chances de remporter et de rapporter les victoires au pays !

L'équipe réunionnaise

Thierry Gourreau, champion du monde en 2016 en Australie, double champion de France dans la catégorie pizza rapidité 2016 et 2018, concourt cette année sur l’épreuve de la pizza rapidité.

Valerie Gourreau, meilleure française au Championnat du Monde 2018 en pizza classique sera concurrente dans l’épreuve de la " pizza in teglia ".

Nicolas Sadehe, double champion de La Réunion 2016 et 2019 pizza classique, champion de France en " pizza a due " en 2018 sera cette année sur trois épreuves : pizza classique, " pizza in teglia " et " pizza a due ".

Emmanuelle Sanassy, vainqueure du trophée spécial Galbani 2019 à La Réunion, participera à deux épreuves : pizza classique et " pizza a due " avec Nicolas Sadehe.

Charles Ribollet, 9ème place au Championnat de la Réunion en 2019 sera concurrent dans l’épreuve de la pizza classique.

Le coach continue " Les produits réunionnais sont une véritable opportunité et nous permettent de sortir du lot. Nous avons une longueur d’avance grâce au style métissé issu de notre île. On travaille tous les produits d’exception réunionnais et nous voulons représenter au mieux notre île et notre culture gastronomique. Lorsqu’on parle de bonne pizza en France, on veut qu’on pense aussi à l’Océan Indien. On invite tous les réunionnais à nous suivre et à nous encourager à met La Réunion en l'air ! ".

Le déroulé des épreuves

• épreuve de rapidité

• épreuve de la pizza la plus large

• épreuve pizza in teglia (pizza sur plaque)

• épreuve pizza qualité

• la spectaculaire épreuve de la pizza acrobatique

• la fraîche épreuve "pizza a due", un duo de pizzaïolo avec un chef

Les vidéos seront toutes en ligne sur la page Facebook.

