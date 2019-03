Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Condamné en première instance, le 15 mars dernier, à huit mois de prison avec sursis, cinq ans d'inégilbilité et cinq ans d'interdiction de gérer une société, le président de la chambre de commerce et d'industrie a aussitôt annoncé son intention de faire appel de la décision du parquet. Ibrahim Patel était suspecté de ne pas avoir payé les loyers de son entreprise situé à Saint-Paul, pire encore, le chef d'entreprise aurait sous-loué ledit local et encaissé les chèques toujours sans s'acquitter du loyer à son propriétaire. Ibrahim Patel n'a pas dit son dernier mot et il prépare déjà sa défense pour son procès en appel. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

