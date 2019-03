BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 21 mars 2019



- Maltraitance animale à La Réunion : le vrai du faux

- Urgence, il faut protéger la végétation de La Réunion

- Mesures anti-casseurs : un "effet d'annonce"

- Projet "Fonnkèr Marmay" : quand la jeunesse réunionnaise prend la caméra

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et des nuages

Maltraitance animale à La Réunion : le vrai du faux

Des mots, des mots, des mots. Attrapant sa plume, Brigitte Bardot s'est posée cette semaine en grande défenseure de la cause animale, reprochant aux Réunionnais d'être des "sauvages" exerçant sur les chiens et les chats des "barbaries" sans nom. Et tout y passe, de la pêche aux squales par des toutous appâts, aux chats euthanasiés par milliers dans les fourrières. Un discours culpabilisant, insultant, ignorant et aussi très manichéen. Non madame Bardot, pour énième (et espérons dernière) fois les Réunionnais ne sont pas des barbares. Ils aiment leurs animaux, et ils sont parfois prêts à tout pour les sauver. Tour d'horizon en vrai/faux des clichés qui ont la vie dure.

Urgence, il faut protéger la végétation de La Réunion

A l'occasion de la journée internationale des forêts le 21 mars 2019, l'Office nationale des forêts propose trois jours d'activités pour célébrer la nature et sensibiliser les participants sur l'action des forestiers et des associations, mais aussi sur l'importance de la protection de la biodiversité. L'île de La Réunion, terre riche d'espèces endémiques, reste la cible de nombreuses menaces environnementales et humaines, notamment au Maïdo, où les séquelles sont lourdes après les incendies de 2010 et 2011. Et plusieurs espèces rares sont en voie d'extinction.

Mesures anti-casseurs : un "effet d'annonce"

Après l'échec cuisant qu'a été la manifestation du 16 mars pour les forces de l'ordre et le gouvernement, Edouard Philippe annonçait ce lundi de nouvelles mesures afin de ne pas reproduire la même erreur. Des mesures qui ne convainquent qu'à moitié les syndicats à La Réunion.

Projet "Fonnkèr Marmay" : quand la jeunesse réunionnaise prend la caméra

Une série documentaire, appelée "Fonnkèr Marmay" et constituée de 3 épisodes de 52 minutes, écrite et réalisée par Pierre Beccu, raconte la jeunesse réunionnaise qui se met en action. Environ 120 enfants et jeunes de 10 à 18 ans participeront activement au projet.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et des nuages

Rien de neuf pour cette journée annonce toute fière Matante Rosina. Elle n'a rien vu de spécial pour ce jeudi 21 mars 2019 dans le fond de sa tasse à thé... Un beau soleil sur toute l'île dans la matinée et le ciel se couvre un peu dans l'après-midi, avec quelques averses qui peuvent déborder sur les littoraux... Chez vous c'est comment ?