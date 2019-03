Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Une série documentaire, appelée "Fonnkèr Marmay" et constituée de 3 épisodes de 52 minutes, écrite et réalisée par Pierre Beccu, raconte la jeunesse réunionnaise qui se met en action. Environ 120 enfants et jeunes de 10 à 18 ans participeront activement au projet.

Une série documentaire, appelée "Fonnkèr Marmay" et constituée de 3 épisodes de 52 minutes, écrite et réalisée par Pierre Beccu, raconte la jeunesse réunionnaise qui se met en action. Environ 120 enfants et jeunes de 10 à 18 ans participeront activement au projet.