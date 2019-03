Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 9 heures

A l'occasion de la journée internationale des forêts le 21 mars 2019, l'Office nationale des forêts propose trois jours d'activités pour célébrer la nature et sensibiliser les participants sur l'action des forestiers et des associations, mais aussi sur l'importance de la protection de la biodiversité. L'île de La Réunion, terre riche d'espèces endémiques, reste la cible de nombreuses menaces environnementales et humaines, notamment au Maïdo, où les séquelles sont lourdes après les incendies de 2010 et 2011. (Photos rb/www.ipreunion.com)

A l'occasion de la journée internationale des forêts le 21 mars 2019, l'Office nationale des forêts propose trois jours d'activités pour célébrer la nature et sensibiliser les participants sur l'action des forestiers et des associations, mais aussi sur l'importance de la protection de la biodiversité. L'île de La Réunion, terre riche d'espèces endémiques, reste la cible de nombreuses menaces environnementales et humaines, notamment au Maïdo, où les séquelles sont lourdes après les incendies de 2010 et 2011. (Photos rb/www.ipreunion.com)