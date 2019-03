Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

La chambre de commerce et d'industrie a fait le point sur le premier trimestre 2019. Suite à la crise des Gilets jaunes qui a entraîné une paralysie de l'économie durant quinze jours, la santé des entreprises réunionnaises n'est pas au beau fixe et c'était prévisible. Les structures les plus touchées, les très petites entreprises (TPE) accusent le coup et ont du mal à remonter la pente tant sur le plan financier que sur le plan moral, une impression confirmée par un sondage réalisé par la chambre consulaire auprès de 6 000 entreprises.

