- Cher Monsieur le président et si vous rendiez aux Réunionnais le milliard d'euros que vous leur devez

- Luttre contre la dengue - qui sont ces renforts nationaux qui vont débarquer sur l'île ?

- La rougeole tue plus de mille de personnes à Madagascar

- Films coup de poing et débats : le Festival du film citoyen s'installe au Port en avril

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil, chaleur et quelques averses

Cher Monsieur le président et si vous rendiez aux Réunionnais le milliard d'euros que vous leur devez

Cher président de la République Française,

Nous sommes si heureux, c'est une grosse épine que vous avez enlevé du pied du Département de La Réunion. Cher Monsieur Emmanuel Macron, grâce à vous, l'Etat prendra en charge le financement du RSA. C'est notre bonne amie Annick Girardin qui a glissé cette nouvelle, entre deux visites, trois interviews et quatre piques lancées à la "presse locale."

Luttre contre la dengue - qui sont ces renforts nationaux qui vont débarquer sur l'île ?

Annick Girardin l'avait annoncé le dimanche 17 mars " 50 agents de la protection civile viendront en renfort le plus vite possible, d'ici fin mars " pour aider dans la lutte anti-vectorielle. Une annonce qui avait fait causer sur les réseaux, Jean Hugues Ratenon s'était insurgé allant même jusqu'à qualifier cette opération de " gestion purement coloniale " s'indignant que la préférence régionale ne soit pas appliquée " alors que notre île est durement frappée par le chômage ". Mais il manquait une pièce au puzzle, ces militaires appelés ForMiSC pour formation militaire de sécurité civile font partie d'une unité spécialisée dans la gestion de crise, ils viendront en soutien aux équipe déjà mobilisées sur le terrain et non en remplacement. Les ForMiSC, c'est une unité d'élite de professionnels chevronnés habitués à gérer des catastrophes naturelles ou technologiques et apporter leur soutien aux populations sinistrées en France et à l'étranger.

La rougeole tue plus de mille de personnes à Madagascar

Madagascar compte ses morts. Entre septembre 2018 et début mars 2019, la rougeole a tué 1.141 personnes, surtout des enfants, selon des chiffres du ministère de la Santé publique. Un peu moins de 100.000 cas ont été enregistrés par les autorités et 104 districts sur 114 sont déclarés en phase d'épidémie. Entre la malnutrition, les refus de se faire soigner dans un hôpital et les réticences à la vaccination, la grande île peine à lutter contre la maladie.

Films coup de poing et débats : le Festival du film citoyen s'installe au Port en avril

La ville du Port s'unit aux associations Attac Réunion, La Lanterne magique et Ciné d'îles pour trois jours de festival axés sur les films citoyens. Du 5 au 7 avril 2019, ceux qui le souhaitent sont invités à visionner 9 court ou long-métrages, tous suivis d'un débat, avec la présence d'invités venus de métropole pour échanger autour des questions de société et d'actualité avec les Réunionnais.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil, chaleur et quelques averses

Le ciel est bleu, le ciel est beau, a vu Matante Rosina dans le fond de sa tasse à café ! L'après-midi des nuages se développent dans les hauts, surtout dans l'Ouest et le Nord et des petites averses peuvent éclater... La chaleur est toujours au rendez-vous, dans le sud et l'ouest il faut s'attendre à des températures dépassant les 32-34°C... Prudence en mer, Matante Rosina indique une houle d'Est haute d'1,50 mètre.