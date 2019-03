Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Le ciel est bleu, le ciel est beau, a vu Matante Rosina dans le fond de sa tasse à café ! L'après-midi des nuages se développent dans les hauts, surtout dans l'Ouest et le Nord et des petites averses peuvent éclater... La chaleur est toujours au rendez-vous, dans le sud et l'ouest il faut s'attendre à des températures dépassant les 32-34°C... Prudence en mer, Matante Rosina indique une houle d'Est haute d'1,50 mètre.

