Cher président de la République française,



Nous sommes si heureux, c'est une grosse épine que vous avez enlevé du pied du Département de La Réunion. Cher Monsieur Emmanuel Macron, grâce à vous, l'Etat prendra en charge le financement du RSA. C'est notre bonne amie Annick Girardin qui a glissé cette nouvelle, entre deux visites, trois interviews et quatre piques lancées à la "presse locale."

Quel grand cœur Monsieur Emmanuel Macron ! Pensez-vous, 97.000 foyers sont allocataires du RSA à La Réunion, ce qui représente 225.000 personnes, un quart de la population réunionnaise.

En 2018, le montant annuel de cette aide était de 640 millions d’euros alors que l’enveloppe allouée par l’Etat au Département ne dépassait pas les 450 millions d'euros. Ce qui veut dire que la République devait tous les ans 200 millions d’euros à la collectivité départementale

Vous savez comme c’est cher Monsieur le Président, les dettes montent très vite et lorsque les créances sont de ce montant, elles atteignent encore plus vite des sommes astronomiques.

Ainsi, ces dix dernières années, cher Monsieur le président l’Etat a cumulé un milliard d’euros de dette.

Un milliard d’euros !

Un milliard d’euros qui n’a pas été affecté aux actions sociales pour lesquelles le Département est compétant.

Un milliard d’euros qui aurait pu soulager le quotidien des 42% des Réunionnais vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Un milliard d’euros que vous ne rembourserez pas !

Cela a été officiellement annoncé et acté par le Conseil départemental. Tellement satisfait de ne plus avoir à payer 200 millions d’euros par an à votre place, il s’est résigné à ne pas réclamer ce dû.

Certes, cette créance a été créée et gonflée par vos prédécesseurs. Certes, elle n’est pas uniquement de votre fait. Mais quand même cher Monsieur le président, vous auriez pu faire un geste, un petit quelque chose, même pas grand chose…

Car quel message envoyez-vous aux Réunionnais, y compris aux 42% d’entre eux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ?

Qu’ils peuvent ne pas payer leurs arriérés de loyer, d’électricité, d’eau, d’assurance, d’impôt… ?

Bien sûr, ces Réunionnais-là, cherchent à éviter à tout prix d’arriver à de telles extrémités. Et pour cause : s’ils ne payent pas leurs dettes de quelques dizaines ou centaines d’euros, l’Etat se chargera de les rappeler à l’ordre par avis à tiers détenteur et saisie sur salaire interposé.

Vous, vous n’avez rien à craindre de ce côté là Monsieur le Président. Mais avouez qu’il y a quand même quelque chose d’amoral dans tout cela.

Un milliard d’euros Monsieur le président, un milliard d’euros !

Mais ne désespérons pas Vous avez déjà repris à votre compte la gestion du RSA. Peut-être iriez-vous jusqu’à nous faire une promesse, qui trouvera sa concrétisation, nous direz-vous, dès telle date ou à partir de telle date...

A très bientôt, cher Monsieur le Président, nous serons très heureux de vous revoir en juin prochain,

