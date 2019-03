Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le CNARM et la Police nationale s'associent pour recruter 100 adjoints de sécurité réunionnais pour des postes en métropole. Vous avez de 18 à 30 ans et vous habitez La Réunion ? Sans condition de diplôme, ce dispositif réservé aux réunionnais vous offre une réelle chance d'exercer un métier passionnant au sein de la Police nationale : assistez les policiers dans leurs missions sur le terrain et bénéficiez de préparations internes pour réussir au mieux le concours de gardien de la paix.

