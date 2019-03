BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 23 mars 2019



- Quand les mots de Bardot nous ont fait oublier nos maux

- Un week-end houleux

- Mozambique et Zimbabwe : au moins 400 morts, plus de 10.000 habitations détruites

- Equateur: l'eau des volcans se raréfie, source d'angoisse pour les indiens

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent, houle et averses

Quand les mots de Bardot nous ont fait oublier nos maux

C'était la polémique de la semaine et quelle polémique ! Brigitte Bardot vieillit mal et sort des absurdités, c'est un fait. Brigitte Bardot est en roue libre et frôle la sénilité, c'est un autre fait. Brigitte Bardot est allée beaucoup trop loin, ça, c'est une certitude. Bref, BB s'est lancée dans une opération totalement contre-productive. Ce qui est drôle, c'est que la classe politique - tous bords confondus - s'est emparée du dossier, comme si l'avenir de La Réunion en dépendait. Nos élus se sont insurgés, révoltés, soulevés comme un seul homme, le cas BB a été déclaré grande cause nationale, on va trop loin, grande cause départementale a minima. Pendant ce temps-là, La Réunion va toujours aussi mal et Emmanuel Macron mobilise les militaires de l'opération Sentinelle pour le dix-neuvième acte des Gilets jaunes dans l'Hexagone.

Un week-end houleux

Si la tempête Joaninha devrait passer tout près de Rodrigues, La Réunion sera épargnée. Pour autant, il y aura quelques répercussions sur notre île... Ce samedi 22 mars 2019 à partir de 16 heures, une forte houle de secteur Nord-Est est attendue, elle va déferler sur les côtes réunionnaises allant de la Pointe des Galets à la Pointe des Cascades. Elle pourrait atteindre dans les 2 mètres à 2,5 m de hauteur en moyenne. Et le spectacle ne s'achèvera pas... dimanche il faudra être très prudent, la mer sera déchaînée à l'ouest...

Mozambique et Zimbabwe : au moins 400 morts, plus de 10.000 habitations détruites

Bloquées sur des toits ou affamées dans des zones inondées à perte de vue, des milliers de personnes attendaient anxieusement des secours encore trop lents à se déployer après le passage la semaine dernière du cyclone Idai en Afrique australe.

Saint-Leu: deux requins observés dans le lagon, les plages de la commune fermées

Plusieurs témoins ont observé deux requins ce vendredi 22 mars en fin de journée dans le lagon de Saint Leu au niveau du Four à Chaux et du restaurant Le Château de Sable (ex La Varangue). Les témoins, choqués, disent avoir aperçu des ailerons et plusieurs masses sombres dans l'eau tandis que des baigneurs et des plongeurs y étaient encore. Toujours selon ces témoins, il s'agirait de requins bouledogues, d'environ deux mètres. Les équipes du CRA (centre de ressources et d'appui sur le risque requin) seront sur place dès ce samedi 23 mars matin. En ce dernier week-end de vacances scolaires, les plages de Saint-Leu seront fermées jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent, houle et averses

Avec le système Joaninha qui s'approche de Rodrigues, le vent souffle et la mer s'agite ce samedi 23 mars 2019 ! Matante Rosina vous met en garde contre la houle venant du nord-est ! Sinon le soleil brille le matin, l'après-midi le ciel se couvre de nuages et des averses (tellement attendues par Matante Rosina) sont prévues dans l'ouest et le nord de l'île.