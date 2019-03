Si la tempête Joaninha devrait passer tout près de Rodrigues, La Réunion sera épargnée. Pour autant, il y aura quelques répercussions sur notre île... Ce samedi 22 mars 2019 à partir de 16 heures, une forte houle de secteur Nord-Est est attendue, elle va déferler sur les côtes réunionnaises allant de la Pointe des Galets à la Pointe des Cascades. Elle pourrait atteindre dans les 2 mètres à 2,5 m de hauteur en moyenne. Et le spectacle ne s'achèvera pas... dimanche il faudra être très prudent, la mer sera déchaînée à l'ouest...

"La houle devrait arriver dès aujourd’hui sur les côtes est et nord. Elle ne sera pas forcément importante puisque nous estimons qu’elle grossira jusqu’à 2,5-3 mètres de haut, mais cette zone est très sensible," explique Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France. Sensible avec la Route du Littoral qui est impactée dès qu’une houle dépasse les 2 mètres… "Il faudra être prudent dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche toute la journée, surtout sur les voies côté mer," prévient le météorologue.

Avec cette houle cyclonique, "il y aura du vent de sud-est, qui se renforcera progressivement pour atteindre les 80 km/h dimanche. Comme un alizé assez fort. Il aura finalement du bon puisqu’il brassera de l’air et nous allons avoir l’impression qu’il fera plus frais," s’enthousiasme le chef prévisionniste. Avec ce vent, il faut s’attendre à quelques petites averses, "juste un peu, l’air sera de nouveau sec lundi ou dimanche…," poursuit-il.

Houle dangereuse à l’ouest pour dimanche

Dimanche, rebelote. Une houle de secteur ouest arrivera, mais cette fois-ci sur les côtes ouest et sud. Elle nous vient d’Afrique du sud, c’est plutôt inhabituel d’en avoir pendant l’été, "nous la voyons le plus souvent pendant l’hiver austral," signale Jacques Ecormier. Elle croisera ainsi la houle cyclonique de secteur est… "Ces deux houles ne font pas bon ménage… En résumé : il faudra faire vraiment très attention à la mer. Oubliez les sorties dans les petites embarcations, ce sera très dangereux!," alerte Jacques Ecormier.

