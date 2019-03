Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Avec le système Joaninha qui s'approche de Rodrigues, le vent souffle et la mer s'agite ce samedi 23 mars 2019 ! Matante Rosina vous met en garde contre la houle venant du nord-est ! Sinon le soleil brille le matin, l'après-midi le ciel se couvre de nuages et des averses (tellement attendues par Matante Rosina) sont prévues dans l'ouest et le nord de l'île.

