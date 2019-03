Météo France a décidé de maintenir la vigilance forte houle sur les côtes nord et est au moins au moins jusqu'à lundi 25 mars 2019 à 7 heures. Bien que ne présentant aucun danger pour l'île, c'est le cyclone Joaninha qui déchaine la mer (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La houle déferle sur les côtes nord et est dans un secteur allant de la Pointe des Galets (ouest) à la Pointe des Cascades (est) avec "un impact plus sensible de la Pointe du Gouffre à Sainte-Rose en passant par Champ Borne à Saint-André" indique Météo France. "Cette houle atteint 2m00 à 2,5 mètres m50 en hauteur moyenne, les hauteurs maximales pouvant atteindre 5 mètres" soulignent les météorologues.

www.ipreunion.com