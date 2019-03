BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 24 mars 2019



- Ces produits miracles qui vous pourrissent la santé

- Attention à la houle sur les côtes nord et est. Des vagues de cinq mètres sont attendues

- Canne de combat : "Sans la passion, le club n'existerait pas"

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Cycone Idai, Annick Girardin, Visite ministérielle, Maltraitance animale , Cher Monsieur le président

- Norvège : Une planche de surf en glace vive: glisse éphémère au-delà du cercle arctique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand soleil et beaucoup de vent

Ces produits "miracle" qui vous pourrissent la santé

Vous les avez sans doute vus dans les supermarchés, dans les rayons des parapharmacies ou même sur internet : les produits "magiques" qui vous garantissent minceur, sommeil et bonheur envahissent les rayons et les publicités. Une nouvelle enquête de Foodwatch épingle une vingtaine de produits qui ne reposent sur aucune preuve scientifique et annoncent parfois des résultats dangereux, comme ceux qui promettent de guérir le cancer.

Attention à la houle sur les côtes nord et est. Des vagues de cinq mètres sont attendues

La forte tempête Joaninha ne menace pas La Réunion mais lui apporte quand même de la houle. Des vagues pouvant atteidnre cinq mètres son ainsi attendues sur les côtes nord et est de l'île ce dimanche 24 mars 2019. La zone impactée est comprise entre la Pointe des Galets (ouest) à la Pointe des Cascades (est) en passant par Saint-Denis. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur

Canne de combat : "Sans la passion, le club n'existerait pas"

Véronique Mercier a créé le club de canne de combat l'an dernier au Port. Depuis, les membres ont enchaîné les réussites, malgré des difficultés à pérenniser la présence d'un club sur l'île.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Cycone Idai, Annick Girardin, Visite ministérielle, Maltraitance animale , Cher Monsieur le président

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 mars au vendredi 22 mars sur Imaz Press:

- Lundi 18 mars : Cyclone Idai - Plus d'une centaine de morts au Mozambique et au Zimbabwé

- Mardi 19 mars : Chère Madame la ministre : où est donc passée notre complicité d'antan ?

- Mercredi 20 mars : Visite d'Annick Girardin: un simple mail aurait suffi

- Jeudi 21 mars : Maltraitance animale à La Réunion : le vrai du faux

- Vendredi 22 mars : Cher Monsieur le président et si vous rendiez aux Réunionnais le milliard d'euros que vous leur devez

Norvège : Une planche de surf en glace vive: glisse éphémère au-delà du cercle arctique

C'est un objet délicat et éphémère. Une planche de surf en glace, qui fond dans l'eau à mesure que l'on glisse sur les vagues hivernales roulant au pied des montagnes abruptes de l'archipel des Lofoten, "tout en haut" de la Norvège.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand soleil et beaucoup de vent

On prend la météo de samedi et on recommence pour ce dimanche 24 mars 2019... Matante Rosina ne prévoit rien de nouveau (à part l'achat de nouvelles lunettes de vue). Les températures restent supérieures à la moyenne. Il fait beau en matinée et le ciel se couvre petit à petit avec des averses l'après-midi sur le Nord et l'Ouest. Prudence au vent de secteur Est à Sud-Est, toujours fort en bord de mer...