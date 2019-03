Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Le cyclone Joaninha ne menace pas La Réunion mais lui apporte quand même de la houle. Des vagues pouvant atteindre cinq mètres son ainsi attendues sur les côtes nord et est de l'île ce dimanche 24 mars 2019. La zone impactée est comprise entre la Pointe des Galets (ouest) à la Pointe des Cascades (est) en passant par Saint-Denis. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur. Depuis samedi après-midi les côtes nord et est ont été placées en vigilance forte houle par Météo France (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

