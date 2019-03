Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 22 Mars à 07H08

On prend la météo d'hier et on recommence pour ce dimanche 24 mars 2019... Matante Rosina ne prévoit rien de nouveau (à part l'achat de nouvelles lunettes de vue). Les températures restent supérieures à la moyenne. Il fait beau en matinée et le ciel se couvre petit à petit avec des averses l'après-midi sur le Nord et l'Ouest. Prudence au vent de secteur Est à Sud-Est, toujours fort en bord de mer...

