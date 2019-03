BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 25 mars 2019



Neuf personnes sans domicile fixe sont mortes de la rue à La Réunion

Ils s'appelaient Youssouf, Antoine, Claude, Johny André... Ils sont morts l'année dernière à La Réunion. Morts de la rue. Ils sont neuf, sept hommes, une femme et une enfant de huit ans. La plupart sont des anonymes dont le nom n'est pas connu ou pas communiqué par les hôpitaux, les familles ou les associations. Ils sont décédés sur la voie publique, dans des abris de fortune, dans les centres d'hébergement ou de soins. Sur l'île, il est très difficile d'estimer le nombre de personnes sans domicile. D'après les associations, elles seraient dans les 800...

A La Réunion, les surfeurs reprennent les vagues, malgré les requins

"Assise sous sa tente plantée sur la plage, la "vigie requin" observe les surfeurs braver de nouveau les vagues d'eau turquoise de La Réunion, île française de l'océan indien" c'est ainsi que commence le reportage d'un journaliste de l'AFP que nous publions

Rivière des Galets : un homme tue ses trois jeunes fils

Un père de famille d'une quarantaine d'années a tué ses trois jeunes fils ce dimanche 25 mars 2019. Le drame a eu lieu en fin de matinée dans la case familiale située à la Rivière des Galets au Port. L'auteur supposé des faits a été interpellé. Les causes du drame ne sont pas encore déterminées

Brigitte Bardot présente des excuses après ses propos racistes

Brigitte Bardot a présenté ce dimanche 24 mars des excuses après ses propos injurieux contre les Réunionnais, justifiant cependant à nouveau sa colère contre ce qu'elle estime être le "sort tragique" des animaux dans l'île.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps plutôt couvert avec quelques éclaircies

Il ne fera pas grand beau temps ce lundi 25 mars 2019, nous dit Matante Rosina. Il y aura bien quelques éclaircies le matin sur l'ouest et le sud-ouest, mais les nuages vont rapidement gagner du terrain surtout dans l'est et les hauts. Et chez vous c'est comment ?