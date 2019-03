Pour cette édition spéciale Ô Féminin à l'ESIROI, le 12ème Startupweekend a accueilli 116 participants (étudiants, professionnels, entrepreneurs, salariés, demandeurs d'emplois, ...), 10 hommes et 10 femmes coachs, une équipe de choc pour les conseiller, ainsi qu'une quinzaine de bénévoles. Des idées innovantes, des valeurs fortes, des projets qui ont fait vibrer l'ensemble des personnes présentes ! Sur 29 idées pitchées où les porteuses de projet ont eu 1 minute pour convaincre, 11 projets ont été retenus pour être travaillés durant ce week-end. Des passionnées de sports, des fervents défenseurs du développement durable, de la santé et du bien-être, tous les participants ont montré leur envie d'entreprendre pour développer le territoire...

" 54 heures, 3 jours, un weekend pour créer une startup qui véhicule des valeurs fortes et visionnaires. "

Pour ce premier Startupweekend de l’année, les femmes étaient à l’honneur, ce sont elles et uniquement elles qui ont proposé leurs idées d’entreprises innovantes. Bien entendu, la mixité était de mise pour la formation des équipes avec les autres participants.

Ainsi, au terme du weekend, le jury a désigné les 3 lauréats du Startupweekend O Féminin :

Le premier prix est attribué au projet “ Méthode Dragons “ porté par Brigitte L’Homme. “Méthode Dragons” est un processus naturel aux troubles liés à la ménopause. Ce projet a retenu l’attention du jury de cette 12ème édition du Startupweekend organisée par l’association Webcup et soutenue par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité (DRDFE), La Région Réunion, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) / Banque des territoires et l’AG2R La Mondiale et également des sponsors prestigieux.

Ce projet remporte : 8 heures d’expertise comptable avec le cabinet RSM; 4 journées de formation au choix avec le cabinet conseil RUNCONCEPT et leur organisme de formation Com’une Fleur et 2 journées de consulting pour la stratégie digitale" par l'agence Du Simple Au Double.

Le deuxième prix est attribué au projet “ Kel Cari ? ” porté par Aude Brisset. Ce projet remporte : 4 heures d’expertise comptable avec le cabinet RSM et 3 journées de formation au choix avec le cabinet conseil Runconcept et leur organisme de formation Com’une Fleur.

Le troisième prix est attribué au projet “ Kdi’ Péi ” porté par Sarah Piccioli et Cynthia Contini. Ce projet remporte : 2 heures d’expertise comptable avec le cabinet RSM et 2 jours de formation au choix avec le cabinet conseil RUNCONCEPT et leur organisme de formation Com’une Fleur.

Le prix du public est attribué au projet “Méthode Dragons”, nouveauté cette année, le public vote pour son coup de coeur à l'aide d'un système de vote numérique (scoring par QR-code).

Edition exceptionnelle, jurées exceptionnelles ! Pour cette édition thématique pour les femmes entrepreneures, le jury était uniquement féminin, avec 7 personnalités fortes qui portent dans leur quotidien, et chacune à sa manière, l’esprit d’entreprendre au féminin.

● Nadine CAROUPANIN, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes

● Stéphanie BRANCHET, Représentante du Président de la Région Réunion

● Magalie BOZDEN, Manager ouest Mascareignes AG2R La Mondiale

● Marceline DUCROCQ-GRONDIN, Vice présidente de l’Université de La Réunion, formation professionnelle et apprentissage

● Zaynah AMOURANI, Directrice d’ APICAP OI

● Emilie LINKWANG, Entrepreneuse, directrice d’EPITECH

● Constance IDRAC, Lauréate Startupweekend, entrepreneuse, Story Enjoy

● Elisabeth PEGUILLAN, Directrice générale Village by CA

● Isabelle RAMDIALE SOUBAYA, Maître de Conférence en Économie

● Chahéda RIVIERE, Présidente d’Entreprendre au Féminin

" La réussite ne se mesure pas à l’argent que vous gagnez mais à votre capacité à changer la vie des gens. " – Michelle Obama