Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ancien avocat qui plaidait à La Réunion s'était déclaré candidat à la présidentielle aux Comores. Il aurait été blessé par balle (selon ses partisans) lors de la "manifestation contre le hold up électoral" qui avait lieu à Moroni ce lundi 25 mars matin. Une marche pacifique, organisée par les 12 candidats de l'opposition pour dénoncer le bourrage des urnes et les dysfonctionnements relevés sur les conditions de vote dans certaines localités lors du premier tour de la présidentielle aux Comores ce dimanche 24 mars. Cette manifestation a regroupé plus de 2000 personnes. Selon nos confrère de Comores-Infos, des heurts entre les candidats et les forces de l'ordre auraient éclaté aux alentours de midi, selon les premiers éléments, les autorités auraient cherché à disperser la foule en utilisant du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc, une douzaine de personnes auraient été légèrement blessées. Pour le moment, on ne connaît pas encore l'état de santé de Said Larifou, il serait actuellement hospitalisé au service réanimation.

L'ancien avocat qui plaidait à La Réunion s'était déclaré candidat à la présidentielle aux Comores. Il aurait été blessé par balle (selon ses partisans) lors de la "manifestation contre le hold up électoral" qui avait lieu à Moroni ce lundi 25 mars matin. Une marche pacifique, organisée par les 12 candidats de l'opposition pour dénoncer le bourrage des urnes et les dysfonctionnements relevés sur les conditions de vote dans certaines localités lors du premier tour de la présidentielle aux Comores ce dimanche 24 mars. Cette manifestation a regroupé plus de 2000 personnes. Selon nos confrère de Comores-Infos, des heurts entre les candidats et les forces de l'ordre auraient éclaté aux alentours de midi, selon les premiers éléments, les autorités auraient cherché à disperser la foule en utilisant du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc, une douzaine de personnes auraient été légèrement blessées. Pour le moment, on ne connaît pas encore l'état de santé de Said Larifou, il serait actuellement hospitalisé au service réanimation.