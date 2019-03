Les résultats sportifs de ce week-end du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019 à retrouver ici ! Au programme, du football, du handball, du rugby, du basket, du volley, du cyclisme, de la course à pied, de la moto et de l'athlétisme.

Football : 2ème journée de R1

La 2ème journée du championnat R1 a eu lieu ce dimanche à 16h00. La St Pierroise a signé un second succès et reste provisoirement en tête de classement grâce à sa différence de buts, devant la Capricorne et St Denis.

Jeanne d’Arc - Trois Bassins FC 2-0

AF Saint Louis - JS Saint Pierroise 0-4

Capricorne - SDEFA 2-1

Tamponnaise - Saint Pauloise FC 0-0

US Sainte Marienne - AS Marsouins 1-4

Saint Denis FC - Saint Louisienne 2-0

AS Excelsior - AS Sainte Suzanne 2-0

Handball : 19ème et 20ème journées de D1

La 19ème journée de D1 masculine a eu lieu ce vendredi à 21h15. Le quatuor de tête se profile de plus en plus avec la Cressonnière solide leader (54 pts) devant St Pierre (47 pts), Chateau Morange (46 pts) et le JSB (44 pts).

Saline – JSB 30-30

Ste Marie – HBCED 25-31

St Pierre – Bois de Nefles 42-28

Lasours – Joinville nc

Chateau Morange – Tampon 28-15

Possession – Cressonnière 18-45

Côté féminin, on jouait samedi à 19h30 pour le compte de la 20ème journée :

Piton St Leu – St Pierre 33-34

Rivièroise – JSB nc

Port – St Joseph nc

BDN – St Denis nc

Cressonnière – St Louis 37-20

ASCES – Tamponnaise 19-44

Rugby : 4ème journée honneur

La 4ème journée du championnat honneur a eu lieu ce samedi :

Port a battu la JSB

St Pierre a battu le Tampon

St Paul – St Gilles n'a pas eu lieu (forfait de St Gilles)

Le Chaudron a battu le XV Dionysien

Basket-ball: Play off

La 2ème journée des play off masculins a eu lieu ce samedi avec seulement une rencontre. Le BCD a été dominé par St Paul (93-98) tandis que le match Tampon – COM a été reporté au 1er avril.

Basket-ball : 6ème journée de poule des As

Côté féminin, on jouait pour le compte de la 6ème journée de la poule des As ce samedi à 18h30, sans Ste Marie qui était au repos. La Tamponnaise a signé un 5ème succès en autant de rencontres et se pose désormais comme le leader incontestable du championnat.

Tamponnaise – COM 92-37

BCD – Port 78-84

Volleyball : Quarts de finale aller

Les play off du championnat R1 masculin ont débuté vendredi soir avec les quarts de finale aller qui concernent les quatre équipes classées de 3 à 6 lors des matches de poule. Le TGV et le SDOVB n'entreront qu'en demi finale.

Vendredi 20h30 : St Pierre – St Denis 3-0

Samedi 20h30 : St Leu – Aigles blancs 1-3

Côté féminin, c'est la même formule avec l'entrée en demi-finale du TGV et SDOVB. Samedi soir on jouait les deux quarts de finale suivants :

Ste Marie – St Denis 1-3

VB2CO – St Pierre 0-3

Cyclisme: Pédalons pour Alzheimer

Anim'services organisait la 3ème épreuve sur route de la saison ce dimanche à Etang Salé avec 106km sous forme de 6 boucles de 17,7km via l'Etang Salé les bains, le Gouffre, l'échangeur des sables, Etang Salé les hauts et la forêt. Sur les 106km de course, les costauds ont animé les débats pour retrouver, dans le final, un groupe composé de Jean Denis Armand et Bryan Maillot (SMVC), Arthur Vatel et Doriand Percrule (CCSL), Ulrich Marcy (LBO2), Emmanuel Chamand (VCSD), Sébastien Elma (VCSR) et Paul Rivière (VCO). Dans les derniers hectomètres, Jean Denis Armand parvenait à placer une ultime accélération, laissant tout le monde derrière, pour s'imposer en 2h47'05. Marcy prenait la seconde place à 14'' et Vatel la 3ème à 57''.

VTT : 3ème manche de DH

La 3ème manche de la coupe de la Réunion de descente a eu lieu ce dimanche, organisée par l'ACPR, sur la piste de la coulée de lave 1977 de la commune de Sainte Rose. Le club organisateur a fait carton plein en prenant les 9 places du top 10 ! Sans surprise, Florent Payet s'est imposé devant Alex Cazet à 7''92 et Loic Martin à 8''72, pour un podium 100% ACPR.

Course à pied: Foulées nocturnes de l'ACVSS

L'athlétique club de Sainte Suzanne organisait une course sur route nocturne samedi à 19h00 au stade du bocage de Sainte Suzanne. 200 coureurs étaient au départ. Alexandre Charlettine s'est montré le plus rapide en 35'05 devant Gilbert Galais 35'27 et Jean Willy Rouget 36'09. Côté féminin, victoire de Carmel Trebel en 42'58 devant Florence Solente 43'38 et Béatrice Blard 45'00.

Moto: 2ème manche de monobike

Le team Podium organisait la seconde manche de championnat régional de monobike ce dimanche sur le circuit de la Jamaique. William Weigel a remporté les 3 manches du jour dans la catégories prestige.

Athlétisme : Championnat des relais

La LRA organisait le championnat des relais ce dimanche au stade régional de Saint Paul. Les résultats détaillés sont disponibles ici.

4x200 mixte : Dominicaine 1'38''85

4x400 mixte : ACEN 3'55''11

800-200-200-800 MF : USPGA 6'00''51

800-200-200-800 MG : ACEN 5'29''44

4x200 F : ACEN 1'47''05

4x200 M : USPGA 1'38''92

4x400 F : ACEN 4'26''14

4x400 M : Dominicaine 3'26''00

4x800 F : CSSDA 13'57''64

4x800 M : ASC 7'54''51

1200-400-800-1600 F : ACEN 12'38''41

1200-400-800-1600 M : ASC 10'36''23

4x1000 Cadets : CAPOSS 12'00''47

