La sécurité des soins apportée aux patients est un objectif majeur pour l'ensemble des acteurs du système de santé, rappelle le CHU de La Réunion. A l'occasion de la 8ème édition de la semaine de la sécurité des patients initiée par le Ministère en charge de la santé, le CHU de La Réunion organise une journée d'information, pour que chacun, professionnel et usager, puisse s'informer, échanger et prendre conscience de son rôle dans ce domaine.

Au programme de cette journée de sensibilisation lundi 25 mars 2019, une rencontre avec les usagers et les associations, des explications autour du médicament, à utiliser à bon escient pour mieux gérer son traitement personnel, des discussions sur la gestion du risque infectieux et également un stand dédié à la lutte contre la dengue.

Cette campagne annuelle de sensibilisation a été initialisée dans le cadre du programme national pour la sécurité des patients. L’édition 2018 de la Semaine de la sécurité des patients a pour objectif de sensibiliser à l’importance de qualité et de la sécurité des soins. De nombreux thèmes seront mis en valeur et feront l’objet d’échanges, de partage, d’ateliers : la sécurisation du médicament et le traitement personnel du malade, la relation et le dialogue entre les usagers, les professionnels de santé et les associations, la maîtrise du risque infectieux et la lutte contre la dengue.

Jusqu'à 15h environ ce lundi 25 mars 2019, les intervenants mobilisés se trouvent dans l'atrium du CHU pour répondre à toutes vos questions.

