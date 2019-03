BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 26 mars 2019



Rodrigues devrait être "bien secouée"

Le cyclone Joaninha va frapper la plus petite île des Mascareignes très fortement dans la matinée, et l'épisode cyclonique va durer jusqu'à la fin de ce mardi 26 mars 2019. On attend des vents violents qui atteindront au moins 180 km/h. La Réunion et Maurice ne sont pas menacées. Quant à Rodrigues, si le centre du cyclone semble finalement ne pas traverser l'île, les dégâts s'annoncent quand même conséquents.

Distribution des petits-déjeuners : il va falloir être patient

C'était l'une des grandes annonces de ce retour de vacances : 46 écoles en zone prioritaire ont été retenues pour la distribution de petits-déjeuners, aussi bien en maternelle qu'en primaire. La mesure avait été annoncée par Annick Girardin mais elle peine à se mettre en place et va prendre manifestement plus de temps que prévu.

Météo: un trimestre de tous les records à La Réunion

Mercure élevé, pluviométrie... Tous les records ont été battus en trois mois. Il fait chaud, il fait sec et toute l'île est concernée. Le mois de mars n'a pas été épargné et les températures du mois d'avril s'annoncent également au dessus de la moyenne... La saison cyclonique bat également son plein avec treize phénomènes enregistrés, un chiffre au dessus de la moyenne. Point de situation avec Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France.

Triple infanticide à la Rivière des Galets: les enfants ont été noyés

Dimanche 24 mars, un père de famille noyait ses trois fils âgés de 2, 3 et 5 ans dans le domicile familial de la Rivière des Galets avant de tenter de se suicider. L'aînée de la fratrie, une fillette de 10 ans avait réussi à s'enfuir, réchappant ainsi au pire. A priori, il s'agirait d'un drame de la séparation, l'homme avait prévenu la mère des enfants quelques minutes avant de passer à l'acte, c'est elle qui avait appelé les secours. Hospitalisé au CHU de Bellepierre, le quadragénaire a été entendu par les enquêteurs ce lundi 25 mars dans la matinée, sa garde à vue a été prolongée. Il devrait être déféré ce mardi 26 mars au parquet si son état le permet sinon, il sera mis en examen dans sa chambre d'hôpital si le transfert vers le tribunal n'est pas possible.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le temps est beau, la mer est agitée

Matante Rosina n'ira pas se promener en bord de plage ce mardi 26 mars 2019. Il n'y a plus de grosse houle mais la mer reste agitée. Notre gramoune va donc rester chez elle et elle va profiter du beau temps. C'est comment chez vous ?