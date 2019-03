Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Le cyclone Joaninha va frapper la plus petite île des Mascareignes très fortement dans la matinée, et l'épisode cyclonique va durer jusqu'à la fin de ce mardi 26 mars 2019. On attend des vents violents qui atteindront au moins 180 km/h. La Réunion et Maurice ne sont pas menacées. Quant à Rodrigues, si le centre du cyclone semble finalement ne pas traverser l'île, les dégâts s'annoncent quand même conséquents.

