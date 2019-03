Après plus de 3 ans passé à Kelonia, Andry a retrouvé l'océan ce matin encouragée par les élèves de l'école du Baril. Andry est une tortue imbriquée qui a été récupérée échouée dans les galets de la côte du Sud Sauvage, par les pompiers de Saint-Philippe en décembre 2015. Très affaiblie et avec du sang au niveau du bec, elle est recueillie par Kelonia.

Sa convalescence se passe bien et au fil des mois, elle récupère forme et vigueur (elle est passée de 5 kg à 45 kg). L’objectif était que cette tortue regagne la mer là où elle avait été retrouvée en 2015 et de faire participer ces élèves du sud-est de l’île qui ont été émerveillés par ce moment. Kelonia remercie les pompiers de Saint-Philippe, la directrice de l’école du Baril, Mme Boyer et bien sûr les enfants et les accompagnateurs.

