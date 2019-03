Un bilan très lourd, qui est amené à grimper "au fur et à mesure que nous atteignons des régions isolées", a prévenu lundi le ministre mozambicain de l'Environnement, Celso Correia, chargé de la coordination des secours.

La ville de Buzi (est), l'une des plus affectées par les intempéries, est de nouveau accessible par la route. Des camions transportant une quinzaine de tonnes de nourriture étaient en route lundi pour cette ville dévastée par les inondations, où de nombreux habitants dorment encore dans les rues ou sur les toits. "Cela va être beaucoup plus rapide d'acheminer l'aide" après la reconstruction express de routes emportées par les eaux, s'est réjoui Saviano Abreu du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha).

D'ici la fin la fin de journée lundi, l'accès à l'eau devrait aussi être rétablie à Buzi, selon le ministre Correa. La rivière Buzi est rentrée dans son lit, a constaté un journaliste de l'AFP. Le grand défi pour les autorités et les secours est désormais d'éviter la propagation d'épidémies.

Car les rescapés du cyclone Idai sont confrontés à une "bombe à retardement", a mis en garde lundi le chef de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Elhadj As Sy, qui a "tiré la sonnette d'alarme".

Il y a un "risque élevé de maladies transmises par l'eau", comme le choléra, le typhus et le paludisme, ce dernier étant endémique dans la région, compte tenu des eaux stagnantes, du manque d'hygiène, des corps en décomposition et de la promiscuité dans les centres d'hébergement, a-t-il expliqué.

The death toll from Cyclone Idai is now at least 761 people across Southern Africa.



- 446 killed in Mozambique

- 259 dead in Zimbabwe

- 56 killed in Malawi



Mozambique officials now worry that diseases like cholera will emerge from camps where 228k displaced people are staying. pic.twitter.com/MqwhABIW35