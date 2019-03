"C’est un choc terrible. Nous pouvons dire que l’île est à plat, tout est détruit en terme d’agriculture. Il n’y a plus d’électricité, il y a eu beaucoup de pluie et de vent et plus de 500 personnes ont quitté leurs maisons, trop exposées, pour des refuges. Les gens sont traumatisés, ils ont eu très peur," souffle Jean-Margéot Ravina, coordinateur de l’association Solidarité Rodrigues.

Lire aussi => Le cyclone intense Joaninha s'éloigne Rodrigues

Il est pour le moment très difficile de mesurer les dégâts, impossible de savoir si des personnes ont été blessées mais Jean-Margéot Ravina relate qu’une «femme enceinte a eu des contractions en plein cyclone, elle est partie de chez elle mais la route était impraticable. Des gens sont venus aider, elle a accouché sur la route.»

Au plus près, le cyclone intense Joaninha est passé à 70 kilomètres au nord-est des côtes de Rodrigues à 10 heures dans la matinée. Sur l’île, le vent soufflait à 175 km/h, la station météo Patate Theophile a même enregistré des rafales à 184 km/h.

#Rodrigues est ce matin une île "fantôme", tous les Rodriguais sont cloitrés chez eux ou dans des centres de refuges.

Le #cyclone #JOANINHA est en train de passer au plus près des côtes NE à env. 70-80km.

Autour de l’œil les rafales atteignent 250 km/h !https://t.co/VXTfce60dG — L'œil du cyclone (@Firinga_le_site) 26 mars 2019

«Il y a énormément de pluie, du vent aussi. Je suis enfermé chez moi, sans électricité, ni Internet", raconte Christian, un habitant de Papayes, un village situé au centre de l’île. Sa kaz tenait bien face aux rafales, mais il raconte que la nuit a été particulièrement difficile : "J'ai pu passer la nuit dans ma maison mais j'ai entendu des bruits énormes avec le vent qui cognait."

Des conditions très difficiles, mais «si l'épisode a été dur, Rodrigues a quand même évité le pire puisque Joaninha est passé à l’est et non à l’ouest,» explique Philippe Caroff, responsable de la prévision cyclone à Météo France.

En début d’après-midi, les conditions cycloniques persistaient encore, l’alerte 4 était maintenue. Le temps était très nuageux avec des pluies intenses. Le plus difficile pour les habitants était le vent avec des rafales de l'ordre de 140 km/h. Les services météorologiques de Maurice alertaient également sur le danger d’une marée tempête, qui "occasionnera une montée de la mer d'environ 1,5 mètres au-dessus des marées normales provoquant ainsi l'inondation des régions côtières se trouvant à basse altitude, surtout sur la partie est, sud et sud-ouest de l'île," signale une métrologue du Mauritius Meteorological Services (MMS).

Une grande partie de l’île était toujours privée de d’électricité hier soir, et les communications étaient compliquées. «Les habitants vont maintenant devoir reconstruire, reconstruire leur vie, leur maison, les activités… C’est beaucoup,» déplore Jean-Margéot Ravina

Le deuxième phénomène à violemment toucher Rodrigues

C’est la deuxième fois cette saison que la plus petite île des Mascareignes est touchée par un cyclone intense. Le 10 février dernier, Gelena est passé, très rapidement, à 35 kilomètres de Rodrigues. Arbres couchés, tôles arrachées, réseau électrique perturbé... Les dégâts matériels étaient très importants. Au plus fort, le vent soufflait à 165 km/h. "Nous avions organisé une collecte pour aider nos compatriotes, soupire Jean-Margéot Ravina. Ils commençaient à peine à se remettre de la catastrophe, et voilà : encore une fois, l'île est touchée, détruite."

Ce n’est pour autant pas inhabituel pour l’île d’être touchée plusieurs fois en une seule saison par des phénomènes puissants. En 1972-1973, Rodrigues avait ainsi été impactée par 5 phénomènes, comme nous le rappelle le blog CycloneOI : Fabienne, Béatrice, Gertrude, Jessy et Kitty.

Philippe Caroff cite également l’année 1968, marquée par le puissant cyclone Monique, connu pour ses rafales mesurées sur les côtes rodriguaises à 278 km/h. Cette année-là, les systèmes Henriette et Carmen étaient également passés au large de l'île…

nt/www.ipreunion.com